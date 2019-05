Guida ai Playoff NBA | pronostici del 07 05 2019

lanotiziasportiva

(Di lunedì 6 maggio 2019) Boston Celtics – Milwaukee Bucks ore 01:00Siamo sul risultato di 1-2 per i Bucks, che ora si trovano davanti ad un bivio importantissimo: portarsi sul 1-3 e mettere una mezza ipoteva sul turno, oppure dare la possibilità ai Celtics di riaprire i giochi. Le quote (1,80 contro il 2.00 dei Bucks) danno Boston favorita, ma in una partita come questa l’unica cosa che possiamo aspettarci è un Over 210.Houston Rockets – Golden State Warriors ore 03:30Anche qui siamo 1-2 per i Golden State Warriors, che sono attualmente i favoriti per il titolo. Houston si sta però giocando bene le sue carte, grazie anche alle superbe prestazioni di un certo James Harden, che ha deciso di vendere cara la pelle contro i favoriti al titolo. Quella di stanotte sarà molto probabilmente la gara decisiva, visto che andare sul 1-3 sarebbe una strappo importante per Curry e compagni, ...

NbaReligion : #NBAPlayoffs Harden super, i Rockets vincono e riaprono la serie. Golden State si arrende al supplementare. - infoitsport : Playoff NBA, C.J. McCollum guida Portland alla vittoria e pareggia la serie con Denver - NbaReligion : #NBAPlayoffs #RipCity, anche con un Lillard non brillantissimo, grazie a McCollum e ad un supporting cast molto po… -