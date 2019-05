Cessioni Juventus 2019 2020 | 5 addii certi | rischia anche Pjanic

Juventus - sarebbero state decise alcune Cessioni importanti : fra queste si ipotizza Dybala : I tifosi della Juventus sono in attesa di sapere quando ci sarà il tanto atteso incontro tra Andrea Agnelli e Massimiliano Allegri. Dopo il vertice tra il presidente bianconero e il tecnico livornese verranno delineate le linee guida per il futuro. Al momento sembra che non ci saranno scossoni sulla panchina della Juve e Massimiliano Allegri viaggia verso la conferma. Anche se le voci sui suoi possibili sostituti non accennano a diminuire e i ...

Calciomercato Juventus – Cessioni eccellenti per obiettivi importanti : Chiesa la priorità - rischiano Douglas Costa e Dybala : La Juventus prepara il mercato estivo: Cessioni eccellenti finanzieranno arrivi importanti. Chiesa, Zaniolo e un difensore gli obiettivi per l’assalto alla Champions. rischiano Dybala, Douglas Costa e Pjanic L’ottavo scudetto di fila non basta a rendere positiva la stagione della Juventus. Con l’arrivo di Cristiano Ronaldo, i bianconeri sembravano essere la squadra destinata a puntare al bersaglio grosso, la Champions ...

