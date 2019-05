Brescia | Cellino | ' Tonali e Corini resteranno con noi'

Brescia - Cellino : 'Tonali? Mezzo marziano - resterà con noi insieme a Corini' : Qui c'è tanta politica, Coni, federazione e tanti problemi... A Brescia mi sono ambientato presto, so come si fa il calcio e non tutti hanno la mia stessa esperienza '.

Brescia dopo 8 anni in Serie A - il ritorno di Cellino : sgradito e rimbalzato in Inghilterra - trionfatore in Italia : Condannato per falso in bilancio, imputato per falso ideologico, un carattere fumantino, un modus operandi sempre al limite: in Inghilterra, dove hanno controlli e standard severissimi sulle proprietà, è un soggetto “sgradito“, osteggiato in tutti i modi da istituzioni e tifosi fino a metterlo alla porta; in Italia è l’uomo della provvidenza, uno dei pochi imprenditori a sapere e volere ancora fare calcio in provincia, e con buoni ...