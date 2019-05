Assicurazione auto | nord e sud divisi dal divario di tariffe e ancora nessuno fa niente

Assicurazione auto - la polizza digitale sullo smartphone è legale? : Facciamo chiarezza sul certificato digitalizzato e sulla possibilità di mostrare alle Forze dell’Ordine la polizza sullo smartphone Tutti sanno che per circolare sulle strade pubbliche in regola con l’auto è necessario sottoscrivere la polizza Rc, attivando la copertura assicurativa e non avere sorprese in un normale controllo di routine delle Forze dell’Ordine. La legge è chiara e impone, a chi circola con veicoli a motore sulle strade ...

No Assicurazione auto Vv.Uu. - sequestrata : PIZZO, VIBO VALENTIA,, 29 APR - L'auto in dotazione ai vigili urbani, parcheggiata nelle adiacenze del Municipio di Pizzo, é risultata priva di assicurazione ed i carabinieri hanno provveduto a ...

Maxi multe e denunce : giro di vite contro i "furbetti" di Assicurazione e revisione auto : Omesse revisioni, patenti scadute, mancato versamento dell'assicurazione. La Polizia stradale, nel giro di pochi giorni, ha sanzionato vari automobilisti pescati a violare il codice della strada e le ...

Assicurazione auto a rate senza busta paga : come stipulare la polizza : Assicurazione auto a rate senza busta paga: come stipulare la polizza Assicurazione auto a rate: ormai si sceglie la formula di rateizzazione per molti prodotti. Non solo quelli di consumo come elettrodomestici, TV e quant’altro, come spesso si legge sui siti dei centri commerciali più noti. Anche le tasse possono essere rateizzate, anche quelle non pagate (con la rottamazione delle cartelle esattoriali). Pertanto anche l’Assicurazione auto ...

Assicurazione auto nel 2019 : la cartina dell’Italia divisa per città : Nonostante si vada progressivamente verso tariffe assicurative sempre più vantaggiose, rimane la discrepanza, anche notevole, sia tra Nord e Sud

Assicurazione auto - premio medio a 415 euro. Napoli e Prato le più care : MILANO - Aggiornamento da parte dell'Ivass, l'autorità che vigila sulle assicurazioni, per quanto riguarda il costo dell'Rc auto. Nel quarto trimestre il rapporto periodico ha registrato un lieve calo,...

Assicurazione Rc Auto : in calo a 415 euro - ma per gli under 25 risulta più cara : In lieve calo, nel quarto trimestre, il premio medio per la garanzia R.c. Auto effettivamente pagato per i contratti stipulati o rinnovati, sceso a 415 euro , erano 419 nel trimestre precedente,. E' ...

Auto senza Assicurazione : tre sequestri a Udine : Attenzione a rispettare le scadenze e verificare sempre che la propria Auto abbia tutte le carte in regola per circolare. Questa mattina, nel corso di una serie di controlli stradali effettuati in ...

Assicurazione RC auto gratis per un anno : quali svantaggi comporta : Assicurazione RC auto gratis per un anno: quali svantaggi comporta Rc auto gratis, quando si può avere Assicurazione Rc auto gratis per un anno? È possibile secondo gli spot di numerose concessionarie. D’altra parte, dietro queste offerte si nasconde l’inganno; a sostenerlo le associazioni di difesa dei consumatori che adesso si preparano a reagire. Assicurazione RC auto: pubblicità ingannevole A lanciare l’allarme tra gli altri anche ...

Rc auto : Assicurazione tutela legale - cosa copre e quali danni : Rc auto: assicurazione tutela legale, cosa copre e quali danni Data la mole di automobili quotidianamente circolanti in Italia, è opportuno fare chiarezza sullo strumento denominato “assicurazione o polizza tutela legale”. Ciò in quanto è assai garantistico nei confronti di chi decide di stipularlo con la propria compagnia assicurativa. Vediamo di seguito di che si tratta. RC auto: che cos’è l’assicurazione tutela ...