Ultime Notizie Roma del 05-05-2019 ore 12 | 10

(Di domenica 5 maggio 2019)dailynews radiogiornale Ben ritrovati in ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio aumenta la tensione Medio Oriente dopo che centinaia di razzi sono stati lanciati dalla striscia di Gaza contro Israele provocando la reazione delle Forze Armate israeliane che hanno bombardato Gaza prendendo di Mira una serie di obiettivi via Marte VGA sono i 180 Icardi lanciati questa notte in tutto da ieri mi sono arrivati circa 430 l’hanno detto fonti della Difesa israeliana secondo cui sono stati 200 gli obiettivi sia di Anastasia della CIA di islamica colpiti in risposta dalla lettrice intanto continuano a suonare le sirene di allarme in tutto il sud di Israele mentre non si fermano i lanci di razzi torniamo in Italia l’appuntamento è proprio in piazza Nazionale a Napoli dove avvenuta la sparatoria che ha coinvolto diverse persone tra cui una bimba di 4 anni ricoverata ...

