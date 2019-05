Siri | Salvini tappatevi la bocca | Di Maio faccia passo indietro

Siri - da M5S insulti a Salvini Che replica : «Tappatevi la bocca - è l’ultimo avviso» Video : Il vicepremier leghista si scaglia contro i pentastellati: «Se dall’opposizione insulti e critiche sono ovvie, da chi dovrebbe essere alleato no»

Caso Siri - Salvini contro M5S : "Tappatevi la bocca - è l'ultimo avviso" : Il Ministro dell'Interno Matteo Salvini ha replicato in modo duro agli ultimi attacchi del Movimento 5 Stelle sul Caso di Armando Siri, che a due giorni dalla richiesta di dimissioni arrivata dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte non ha ancora fatto un passo indietro. La questione sarà discussa in Consiglio dei Ministri mercoledì prossimo e se non ci sarà una soluzione entro quella data, si metterà al voto come anticipato oggi dal ...

Siri - Salvini al M5S : «Tappatevi la bocca - è l'ultimo avviso» : «Gli amici dell'M5s pesino le parole. Se dall'opposizione insulti e critiche sono ovvie, da chi dovrebbe essere alleato no. La mia parola è una e questo governo va avanti cinque anni, basta che la ...

Scontro Lega-M5S sul caso Siri - Salvini : “Tappatevi la bocca - è l’ultimo avviso” : Un governo che cade per un indagato? L’ipotesi ritorna, martellante, per il caso di Armando Siri, sottosegretario leghista sotto inchiesta per corruzione. Il capo del M5S Luigi Di Maio, che da giorni chiede le dimissioni di Siri, invita il collega Matteo Salvini ad evitare la crisi, spingendo il sottosegretario ad un passo indietro. “La Lega - dice...

"È il momento del coraggio". Il messaggio di Di Maio a Salvini sul caso Siri : "Non ha senso dire che bisogna aspettare che ci sia un rinvio a giudizio come dice il vicepremier Matteo Salvini: la questione non è in sè ma il fatto che un sottosegretario avrebbe provato a favorire un singolo con un emendamento". Secondo il ministro del Lavoro Luigi Di Maio, intervistato a '1/2 h in più' su Rai3, il caso Siri "al di là delle inchieste è la solita storia d'Italia: c'è un personaggio con ...

Siri : Di Maio a Salvini - 'facile fare forte coi deboli - sia intransigente come su migranti' : Mi aspetto dalla Lega e da Salvini una posizione intransigente, come ce l'ha sulla sicurezza e sui migranti, anche quando si recluta la classe politica devi stare attento". Per i 5 Stelle il caso ...

