Salvini | ironia sulla Raggi | «Roma è ordinata e pulita | specie in periferia»

ilmessaggero

(Di domenica 5 maggio 2019) Parla Matteo. «Oggi pomeriggio sarò a, ma del sindaco dinon dico più nulla sennò dicono che ce l'ho con lei., la...

InEsplorazione : @lucam_68 Son laureato in Storia e non mi sento sminuito dalla mia stessa ironia. Questa iper sensibilità ..guarda… - alemi1715 : Non riesco più a fare ironia su Salvini. Ogni giorno che passa calpesta principi,giustizia, umanità. E lo fa con q… -