Play-off Serie C | tutte le qualificate del Girone C | calendario | date | programma e orari

Serie C - girone B : il quadro di Playoff e Playout : Ultima giornata per il girone B della Serie C. Arrivano i verdetti e si delinea il quadro di playoff e playout della terza Serie del campionato italiano. Pordenone promosso in Serie B Triestina al secondo turno fase play-off nazionale Imolese al primo turno fase play-off nazionale Feralpisalò al secondo turno fase play-off girone Monza, Sudtirol, Ravenna, Vicenza, Sambenedettese e Fermana ai play-off Rimini e Virtusvecomp ai play-out Fano ...

Playoff NBA – Che figuraccia per Stephen Curry : la schiacciata sbagliata in campo aperto è clamorosa [VIDEO] : Stephen Curry protagonista di un clamoroso errore: la schiacciata sbagliata, in campo aperto, in Gara-3 contro i Rockets diventa virale Stephen Curry è solitamente abituato a comparire nelle clip riguardanti le migliori giocate di ogni partita, ma ogni tanto, anche ai migliori capita una serata da dimenticare. Il playmaker dei Golden State Warriors è stato lo sfortunato protagonista di un clamoroso errore. Lanciato in campo aperto a causa ...

L'Imolese chiude terza dopo il 3-3 miracoloso - inizierà i Play-off domenica 19 maggio : La cronaca . Sulla risaia ravennate, manco fosse una città sul delta del Mekong, non c'è partita. In campo ci sono solo i padroni di casa che cercano di colpire L'Imolese, mai vista così in ...

Fermana ko in casa con la Samb ma si prepara ai Play off : CRONACA - Formazioni un po' a sorpresa per entrambe. Un po' più la Samb che negli ultimi giorni Magi ha fatto allenare a porte chiuse. Invertite le due ali, Fissore spostato a sinstra e Rapisarda a ...

Play-off Serie C - tutte le qualificate del Girone B : calendario - date - programma e orari. Il regolamento : Il Girone B della Serie C 2019 ha espresso i propri verdetti. Il Pordenone aveva già conquistato la promozione diretta in Serie B settimana scorsa, i ramarri disputeranno il campionato cadetto per la prima volta nella loro storia grazie alla cavalcata compiuta nel corso di questo stagione che si è conclusa con la vittoria del campionato. Oggi si scendeva in campo per definire la griglia dei playoff che metteranno in palio le ultime due ...

NBA Playoff - Harden trascinatore : Houston accorcia su Golden State : TORINO - Al Toyota Center vige la legge del 'Barba', gli Houston Rockets passano all'overtime contro i Golden State Warriors e tengono viva la serie, grazie soprattutto ai 41 punti di James Harden . ...

Playoff NBA - Philadelphia-Toronto gara-4 su Sky Sport alle 21.30 : Siakam in dubbio : Sette giorni e due sconfitte dopo, i canadesi si ritrovano già con le spalle al muro in vista di gara-4, prevista per questa sera alle 21.30 in diretta su Sky Sport NBA con commento di Flavio ...

Play-off Serie C - tutte le qualificate del Girone A : calendario - date - programma e orari. Il regolamento : Il Girone A della Serie C 2019 ha espresso i propri verdetti. La Virtus Entella ha strappato la promozione diretta alla Serie B grazie alla vittoria in extremis ottenuta contro la Carrarese e il contemporaneo ko del Piacenza sul campo del Siena. I liguri festeggiano dunque il salto di categoria mentre le altre formazioni classificate dal secondo al nono posto dovranno passare per i playoff dove verranno assegnate altre due promozioni. Al primo ...

NBA Playoff - Eric Gordon-PJ Tucker - i protagonisti del successo in gara-3 : "Questo è PJ: un vincente, non avrebbe permesso per nulla al mondo che perdessimo di nuovo". Nessuna lesa maestà nei confronti dei 41 punti di Harden " al suo massimo in questa post-season " ma ...

NBA Playoff - Houston batte Golden State all'overtime : Warriors sul 2-1 : ROMA - Lo spettacolo è assicurato quando si tratta di Playoff NBA . Nella notte è andato in scena il terzo atto della serie tra Houston Rockets e Golden State Warriors , con i texani che si sono ...

Playoff NBA - che errore di Steph Curry : sbaglia la schiacciata da solo. VIDEO : Se quella di questa notte è stata la peggior prestazione dell'anno di Steph Curry " e probabilmente una delle peggiori della carriera ai Playoff " è perché il numero 30 negli ultimi anni ha abituato ...

Playoff NBA - Harden prende per mano Houston : riaperta la serie contro gli Warriors : Playoff NBA, Harden e Durant continuano nel duello a suon di canestri da urlo: nella notte l’ha spuntata Houston Playoff NBA, gli Houston Rockets battono un colpo. Nella notte la squadra di coach D’Antoni ha vinto gara-3 della serie contro gli Warriors, rimettendosi in sella dopo lo 0-2 subito nei primi atti in quel di San Francisco. Sul parquet di Houston è salito in cattedra Harden, autore di 41 punti nel 126-121 finale in ...

Playoff NBA - Houston-Golden State Gara-3 126-121 OT : i Rockets accorciano sul 2-1 : Houston Rockets-Golden State Warriors 126-121 OT Se c'è un modo in cui doveva concludersi la stagione degli Houston Rockets, era un isolamento in punta di James Harden seguito da un suo step-back da ...

Hockey pista - Playoff A1 : Viareggio passa ancora ai rigori su Lodi. Forte domina su Valdagno : Lo spettacolo dei Playoff del Campionato Italiano di Hockey pista sa togliere il fiato. Succede di tutto infatti nelle gare -3 delle semifinali scudetto delle serie Lodi-Viareggio e Forte dei Marmi-Valdagno. Al Palacastellotti, sulla pista dei campioni d’Italia lombardi, a passare alla fine sono gli ospiti con un rocambolesco 8-9 dopo i tiri di rigore. In una partita spumeggiante – e chiusa col dubbio di un gol fantasma non assegnato ...