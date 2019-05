Negoziante ucciso per i jeans | preso uno straniero 22enne

ilgiornale

(Di domenica 5 maggio 2019) Stefano Vladovich L'assassino è un cittadino americano, incastrato dai video e dal portafoglio della vittima nascosto in casaper un paio dinon pagati. Quando i carabinieri l'hanno fermato passeggiava come se niente fosse sul lungolago di Marta, sul lago di Bolsena.Pang Michael Aaron, 22 anni, grafico pubblicitario di origini coreane ma con passaporto americano, ha massacrato di botte Norveo Fedeli, 74 anni, dopo una discussione in negozio. A rintracciarlo, ieri mattina, i carabinieri di Capodimonte, altro paesino sul lago a nord di Viterbo.È un maresciallo, in particolare, a ricordare senza ombra di dubbio quel volto. Un viso non comune da quelle parti: difatti era stato fermato per un controllo 40 giorni prima Pang Michael, appena arrivato nella cittadina lacustre da Fiumicino. L'uomo, entrato in Italia dall'area Schengen da 2 mesi e mezzo, vive ...

LegaSalvini : NEGOZIANTE UCCISO A VITERBO A COLPI DI SGABELLO IN TESTA: FERMATO UN SUDAMERICANO - zazoomnews : Ha ucciso il negoziante di Viterbo per 600 euro di vestiti: preso un 22enne americano Altre tentate truffe erano a… - bianca_caimi : RT @rotanicolas: Norberto #Fedeli, commerciante ucciso a #Viterbo: fermato 22enne sudamericano. Gli ha sfondato la testa e ci ha camminato… -