Maltempo nel mantovano 5 persone nel fiume con l' auto | un dispero

ilgiornale

(Di domenica 5 maggio 2019) Stefano Damiano I cinque componenti della comitiva si trovavano nei pressi delMincio per pescareTragedia a causa dela Pozzolo, piccolo comune nel; cinque, tutte di nazionalità romena, sono finite con la loronelMincio.I fatti sono successi in prima mattinata, verso le sette; da una prima ricostruzione dell’accaduto, i cinque si erano recati in zona per pescare ma a causa delle pessime condizioni meteo avevano deciso di rinunciare finendo col ripararsi in macchina, ma il conducente della vettura non si sarebbe reso conto che l’non aveva la marcia innestata facendola scivolare velocemente nelle acque delLe grida sono state sentite da alcuni pescatori presenti in zona che sono prontamente intervenuti riuscendo a salvare quattro delle cinquecoinvolte, mentre l'ultimo componente risulta disperso; sul ...

Agenzia_Ansa : #Maltempo. 5 persone sono finite con la loro auto nel #Mincio nei pressi di Pozzolo nel Mantovano. 4 si sono salvat… - MediasetTgcom24 : Maltempo, auto finisce nel fiume Mincio: un disperso nel Mantovano #Maltempo - primocanale : Maltempo, il vento a 60 nodi ostacola l'attracco delle delle navi nel porto di Savona -