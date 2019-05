Jannik Sinner sconfitto in finale a Ostrava | sarà lo stesso best ranking | numero 262

Tennis - Challenger Ostra a 2019 : Jannik Sinner si ferma in finale. Sconfitta in due set contro Kamil Majchrzak : La seconda finale della carriera di Jannik Sinner in un ATP Challenger dura solo un’ora e due minuti di gioco. Il 17enne di San Candido è stato sconfitto nell’ultimo atto sulla terra rossa di Ostrava dal polacco Kamil Majchrzak, numero 129 del mondo, in due set con il punteggio di 6-1 6-0. Una partita che ha poco da raccontare, perchè Sinner perde immediatamente il servizio nel primo set e poi finisce sotto anche di due break sul ...

Challenger Ostrava 2019 - Jannik Sinner approda in finale! Sconfitto in tre set il canadese Diez : Continua la favola di Jannik Sinner nel torneo ATP Challenger di Ostrava: sulla terra battuta ceca il tennista azzurro supera il canadese Steven Diez dopo una battaglia sportiva durata più di due ore con il punteggio finale di 6-4 4-6-2 ed approda in finale, dove affronterà il vincente della sfida tra il sudafricano Lloyd George Harris ed il polacco Kamil Majchrzak. Per l’azzurrino si tratta della vittoria numero 24 nelle ultime 28 partite ...

Tennis - Challenger Ostrava 2019 : importante successo di Jannik Sinner - che supera in due set Jiri Vesely e va in semifinale : Jannik Sinner coglie un successo importante sia per il proprio cammino Tennistico che per la portata dell’avversario superato. Anche se stiamo parlando dei quarti di finale di un torneo Challenger, battere Jiri Vesely per 6-4 7-6(1), e per di più nella sua Repubblica Ceca, a Ostrava, del significato lo assume. Vesely, infatti, è un giocatore che in carriera è arrivato al numero 35 del mondo, ha raggiunto due volte gli ottavi a Wimbledon e ...

Tennis - Jannik Sinner scala il ranking : ora è n.285 ATP - miglior Under18 al mondo! : Continua la scalata inesorabile del nuovo talento del Tennis italiano Jannik Sinner nella graduatoria mondiale, dopo il convincente successo odierno ottenuto contro il ceco Jiri Lehecka negli ottavi di finale del Challenger di Ostrava. Il nativo di San Candido classe 2001 ha guadagnato virtualmente tredici posizioni rispetto al ranking pubblicato dall’ATP nella giornata di lunedì 29 aprile ed ha così raggiunto il suo nuovo best ranking al ...

Tennis - Challenger Ostrava 2019 : Jannik Sinner accede ai quarti. Sconfitto in due set il ceco Lejecka : Jannik Sinner si è qualificato per i quarti di finale del Challenger di Ostrava. Il 17enne di San Candido ha Sconfitto in due set il ceco Jiri Lejecka, in tabellone grazie ad una wild card perchè senza ranking, con il punteggio di 6-4 6-2 dopo un’ora e dodici minuti di gioco Sinner strappa subito il servizio all’avversario in apertura di primo set. L’altoatesino ha poi tre palle break per portarsi sul 3-0, ma non riesce a ...

LIVE Jannik Sinner-Lehecka - Challenger Ostrava 2019 in DIRETTA : l’azzurrino vince in due set (6-4 - 6-2) : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Jannik Sinner e Jiri Lehecka, valida per gli ottavi di finale del torneo ATP Challenger di Ostrava di tennis: il match tra l’italiano ed il ceco sarà il terzo a partire dalle ore 10.00. Sulla terra battuta boema l’azzurro tenterà di accedere ai quarti contro la wild card di casa. In caso di successo Jannik Sinner scalerebbe ulteriormente il ranking ATP e, dopo essersi ...

LIVE Jannik Sinner-Lehecka - Challenger Ostrava 2019 in DIRETTA : l’azzurrino è avanti di due break nel secondo set (6-4 - 4-1) : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Jannik Sinner e Jiri Lehecka, valida per gli ottavi di finale del torneo ATP Challenger di Ostrava di tennis: il match tra l’italiano ed il ceco sarà il terzo a partire dalle ore 10.00. Sulla terra battuta boema l’azzurro tenterà di accedere ai quarti contro la wild card di casa. In caso di successo Jannik Sinner scalerebbe ulteriormente il ranking ATP e, dopo essersi ...

LIVE Jannik Sinner-Lehecka - Challenger Ostrava 2019 in DIRETTA : l’azzurrino è avanti di un break nel secondo set (6-4 - 2-0) : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Jannik Sinner e Jiri Lehecka, valida per gli ottavi di finale del torneo ATP Challenger di Ostrava di tennis: il match tra l’italiano ed il ceco sarà il terzo a partire dalle ore 10.00. Sulla terra battuta boema l’azzurro tenterà di accedere ai quarti contro la wild card di casa. In caso di successo Jannik Sinner scalerebbe ulteriormente il ranking ATP e, dopo essersi ...

LIVE Jannik Sinner-Lehecka - Challenger Ostrava 2019 in DIRETTA : l’azzurrino conquista il primo set (6-4) : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Jannik Sinner e Jiri Lehecka, valida per gli ottavi di finale del torneo ATP Challenger di Ostrava di tennis: il match tra l’italiano ed il ceco sarà il terzo a partire dalle ore 10.00. Sulla terra battuta boema l’azzurro tenterà di accedere ai quarti contro la wild card di casa. In caso di successo Jannik Sinner scalerebbe ulteriormente il ranking ATP e, dopo essersi ...

LIVE Jannik Sinner-Lehecka - Challenger Ostrava 2019 in DIRETTA : grande equilibrio nel primo set (3-4) : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Jannik Sinner e Jiri Lehecka, valida per gli ottavi di finale del torneo ATP Challenger di Ostrava di tennis: il match tra l’italiano ed il ceco sarà il terzo a partire dalle ore 10.00. Sulla terra battuta boema l’azzurro tenterà di accedere ai quarti contro la wild card di casa. In caso di successo Jannik Sinner scalerebbe ulteriormente il ranking ATP e, dopo essersi ...

LIVE Jannik Sinner-Lehecka - Challenger Ostrava 2019 in DIRETTA : l’azzurrino è avanti di un break nel primo set (2-1) : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Jannik Sinner e Jiri Lehecka, valida per gli ottavi di finale del torneo ATP Challenger di Ostrava di tennis: il match tra l’italiano ed il ceco sarà il terzo a partire dalle ore 10.00. Sulla terra battuta boema l’azzurro tenterà di accedere ai quarti contro la wild card di casa. In caso di successo Jannik Sinner scalerebbe ulteriormente il ranking ATP e, dopo essersi ...

LIVE Jannik Sinner-Lehecka - Challenger Ostrava 2019 in DIRETTA : l’azzurrino a caccia dei quarti per scalare il ranking ATP : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Jannik Sinner e Jiri Lehecka, valida per gli ottavi di finale del torneo ATP Challenger di Ostrava di tennis: il match tra l’italiano ed il ceco sarà il terzo a partire dalle ore 10.00. Sulla terra battuta boema l’azzurro tenterà di accedere ai quarti contro la wild card di casa. In caso di successo Jannik Sinner scalerebbe ulteriormente il ranking ATP e, dopo essersi ...

Tennis - Challenger Ostrava 2019 : Jannik Sinner accede agli ottavi di finale : Continua l’ottimo momento di Jannik Sinner. Dopo gli ottavi di finale raggiunti nel torneo ATP di Budapest ed il susseguente best ranking (298 del mondo), il 17enne altoatesino si è qualificato sempre per gli ottavi nel Challenger di Ostrava, dopo aver sconfitto in due set il tedesco Dominik Koepfer, numero 181 della classifica mondiale e nona testa di serie, con il punteggio di 6-2 6-3 dopo un’ora e undici minuti di gioco. Sinner ...

Tennis - da Jannik Sinner a Lorenzo Musetti e Giulio Zeppieri. Una nuova generazione azzurra da coltivare con cura : Non c’è dubbio che da almeno un anno a questa parte sia un momento molto positivo per il Tennis maschile italiano, che negli ultimi 35 anni, dopo il ritiro dei “moschettieri” della Coppa Davis nel 1976, è stato molto spesso, se non quasi sempre inferiore come movimento rispetto a quello femminile. Ora tocca alle ragazze soffrire un po’, dopo il ritiro di Francesca Schiavone, Roberta Vinci e Flavia Pennetta e invece tra i ragazzi ci sono dei ...