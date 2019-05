Gli scontrini fiscali scompariranno?

Vittorio Brumotti contro la Merkel : "Ci rompi le balle per il lavoro nero e poi non fate Gli scontrini" : Vittorio Brumotti , che in questi giorni si trova a Francoforte per alcuni impegni sportivi, torna a far parlare di sé, ma questa volta i servizi sulla droga di Striscia la Notizia non c'entrano. A ...

Scontrini online da luGlio : ecco le categorie esonerate dall’obbligo : Tassisti, Ncc, tabaccai o benzinai per i pieni . Ma anche idraulici, imbianchini ed elettricisti, ovvero tutti quei soggetti obbligati al solo rilascio della ricevuta fiscale. Sono solo alcune del lungo elenco delle “partite Iva” che saranno esonerate dall'obbligo di emissione degli Scontrini e delle ricevute telematiche in vigore dal 1° luglio prossimo per chi ha volumi d'affari superiori a 400mila euro e dal 1° gennaio ...

Scontrini e ricevute - da luGlio si cambia : al Fisco tutti i dati online : Si dovranno adeguare prima negozi ed esercizi sopra i 400mila euro di volume d’affari, poi dal 2020 toccherà a tutti gli altri. Al consumatore sarà rilasciato un documento commerciale e potrà chiedere che abbia valenza fiscale comunicando il suo codice o la partita Iva...

[Il punto] Non basta la fattura ora arrivano anche Gli scontrini elettronici : ecco chi dovrà adottarli subito : La Confcommercio avrebbe inviato infatti una lettera al ministro dell'Economia, Tria, per chiedere un rinvio, al 1 gennaio del 2020, dell'obbligo per i commercianti. Questo per avere il tempo di ...

Scontrini elettronici al via dal 1°luGlio 2019 - come funzionano e cosa cambia : Dopo l'arrivo della fatturazione elettronica, stanno per entrare in vigore gli Scontrini elettronici, l'altro tassello previsto dal governo per modernizzare i rapporti con il fisco e combattere l'evasione dell'IVA. Dal primo luglio 2019 i registratori di cassa e gli Scontrini fiscali cartacei lasceranno spazio ai loro corrispettivi in versione digitale: si comincerà con le imprese che hanno un volume d'affari superiore ai 400 mila euro, per poi ...

Siena - controlli della Guardia di Finanza suGli scontrini : uno su tre non emesso - un ristorante deve chiudere : Inoltre, l'evasione fiscale produce effetti negativi per l'intera economia, danneggiando le risorse economiche dello Stato ed accrescendo il carico fiscale per i contribuenti che operano nel rispetto ...

Marino assolto - Renzi : “Sua esperienza politica finita non per Gli scontrini. Gli attacchi venivano dal M5s” : “Non si può dire che l’esperienza di Ignazio Marino da sindaco di Roma sia stata chiusa dalla vicenda scontrini, perché su quello gli attacchi venivano dai M5s, da uno che portava le arance e ora è agli arresti (l’ex presidente dell’assemblea capitolina Marcello De Vito, ndr)”. A rivendicarlo l’ex premier ed ex segretario Pd Matteo Renzi, presentando il suo libro alla libreria Nuova Europa, a Roma. “Sono ...

Marino assolto. Renzi : "Ma non cadde per Gli scontrini". Orfini : "Era inadeguato" : Ma quella era una scelta politica non giudiziaria: sovrapporre i piani serve solo a regalare ai Cinque Stelle un alibi per le responsabilità nella campagna di fango che vide protagonisti loro, non ...

Marino assolto suGli scontrini : un sollievo - ma non sono allegro : Roma, 10 apr., askanews, - "È un sollievo ma non posso affermare di essere allegro", così l'ex sindaco di Roma Ignazio Marino ha rotto il silenzio social, dopo la notizia della sua assoluzione per il ...

Marino assolto - ma a farlo fuori furono i dem non Gli scontrini sospetti : Una cinquantina di cene rendicontate in modo anomalo erano costate più delle 12mila euro che, secondo l’accusa, l’ex sindaco di Roma Ignazio Marino avrebbe risparmiato durante i 28 mesi del suo mandato, tra il 2013 e il 2015. “Il Marziano” quelle cene le aveva pagate con lo “scontrino-gate”: aveva perso la poltrona più alta delle istituzioni capitoline. È questo lo storytelling narrato in queste ore, da quando la Cassazione ha annullato la ...