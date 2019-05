milanopost.info

(Di domenica 5 maggio 2019) Spero che questo provvedimento faccia riflettere anche quella #politica che oggi, con questa legge, vuole formare ed educare, ma che spesso diventa un pessimo esempio per i nostri ragazzi, con toni ...

MilanoCitExpo : Gelmini “Educazione alla cittadinanza: soddisfatti per aver dato un contributo importante” - Natalin88604820 : @orizzontescuola Anche la #Gelmini sostenne lo stesso poi sappiamo come andò a finire: durante il governo… - MariaGraziaVac9 : @LudovicaDiRidol Già fatto, dalla Gelmini... Così come non esiste l'introduzione dell'Educazione Civica a scuola, sempre insegnata. -