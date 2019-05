Di Maio | Non ci tappiamo la bocca

Di Maio a Salvini : "Con la corruzione non ci si tappa la bocca" : Roma, 5 mag., askanews, - "Con la corruzione non ci si tappa la bocca, ci si parla e si chiede alle persone di mettersi in panchina". Così il vicepremier, Luigi Di Maio, durante la trasmissione "Non è ...

Di Maio : "Siri? Spero non si arrivi al voto in Cdm" (VIDEO) : Luigi Di Maio ospite della puntata di oggi di 1/2h in più su Rai 3. Il vicepresidente del Consiglio ha risposto alle domande di Lucia Annunziata, che lo ha incalzato per prima cosa su uno dei casi più caldi per la maggioranza di governo, le dimissioni di Armando Siri. Il sottosegretario leghista, nonostante la richiesta di fare un passo indietro da parte del premier Giuseppe Conte, prende ancora tempo e il rischio è che la maggioranza vada a ...

Alitalia - Di Maio : Atlantia non si illuda su revoca concessione : Roma, 5 mag., askanews, - "Non ho nessuna formalizzazione sulla volontà di far partecipare Atlantia alla quotazione. Io dico semplicemente che questa su Alitalia è una operazione di mercato e dunque ...

Caso Siri - Salvini 'Non abbandono uomini con cui ho fatto un pezzo di strada'. Di Maio 'Matteo forte con i deboli - abbia coraggio' : Non si placa lo scontro all'interno del governo gialloverde sul Caso Siri, il sottosegretario indagato per corruzione di cui il M5s reclama da giorni le dimissioni. Ma il vicepremier Matteo Salvini, ...

Luigi Di Maio : "Su Siri la Lega non arrivi alla conta in Cdm" : “Dico a Salvini: è bello fare il forte con i deboli, ma questo è il momento del coraggio”. Luigi Di Maio a Mezz’ora in più interviene sul caso Siri e manda un messaggio chiaro all’alleato di governo: “La Lega non si deve assumere la responsabilità di arrivare al voto su Armando Siri in Consiglio dei ministri”. E se, invece, la questione dovesse finire sul tavolo del cdm e ...

Luigi Di Maio e Giulia Sarti - fine oscena e sospetto bomba : 'Perché non l'ha espulsa. Ricatto grillino?' : La 'tentazione' di Luigi Di Maio e il brutto, bruttissimo sospetto su Giulia Sarti . Secondo il Giornale , il leader del Movimento 5 Stelle avrebbe intenzione di 'graziare' la deputata grillina ...

Luigi Di Maio - il suo uomo Spadafora spara su Salvini : 'Conte non si tocca. Siri - gesto stupido e Lega casta' : La questione è più ampia e riguarda una forza politica importante come la Lega che si chiude a riccio e si fa Casta intoccabile nel difendere il suo sottosegretario davanti a un impulso del premier ...

Indennità dei politici - Di Maio denuncia : “Zingaretti non ha ritirato il ddl Zanda che aumenta gli stipendi. È partito l’iter” : La polemica – sulla proposta del Pd a firma di Luigi Zanda sull’Indennità parlamentari con relativo aumento – dura quasi da due mesi. Tra una sconfessione o quasi del tesoriere e l’annuncio di un ritiro, emerge che la proposta non solo non è stata bloccata ma ha iniziato il suo iter parlamentare. Lo denuncia Luigi Di Maio su Facebook “Vi ricordate la proposta del Pd per aumentare gli stipendi dei parlamentari? Bene, ...

Il sondaggio di Nando Pagnoncelli : continue liti nel governo - Matteo Salvini e Luigi Di Maio perdono consensi : Le troppe e continue liti nel governo stanno penalizzando i due vicepremier. Non solo Luigi Di Maio, ora anche Matteo Salvini. Seppure, a oggi, "un italiano su due esprime valutazioni positive per il governo (contro il 39% di giudizi negativi) e il 53% per il presidente del Consiglio (contro il 37%)

Di Maio : “Da 70 giorni senza giunta - Sardegna ostaggio di guerra tra bande. Non votiamoli mai più” : Il vicepremier Luigi Di Maio ad Alghero per un mini tour che lo porterà in giro per la Sardegna per sostenere i candidati del Movimento 5 Stelle alle elezioni europee e amministrative ha attaccato la Lega, sia sul caso Siri che sulla lunga gestazione della giunta sarda: “Questa terra è ostaggio delle guerre tra bande politiche, mancano ancora sei o sette assessori regionali, questo significa votare il centrodestra, votare le accozzaglie. ...

Di Maio : "Lega pianifica crisi dopo il voto per non mollare un loro indagato?" : Il vicepremier Luigi Di Maio torna sul caso Siri dopo che il Carroccio ha fatto sapere che nonostante la richiesta di dimissioni arrivata dal presidente del Consiglio, il sottosegretario leghista indagato per corruzione non intende dimettersi. Lega: 'Siri non si dimette'. Di Maio: 'Tanto casino per una poltrona' La Lega fa muro, ma Di Mio non molla: "Voteremo a favore della ...

Lega : "Siri non si dimette". Di Maio : "Tanto casino per una poltrona" : Per Luigi Di Maio il caso Siri è "chiuso", ma per la Lega non è ancora così. Il vicepremier pentastellato ha parlato della questione durante un'intervista a SkyTg24 ed ha chiuso subito l'argomento: "La questione Siri si è chiusa, se non si dimette lui si andrà in Consiglio dei Ministri e si voterà il decreto proposto dal Presidente. Conti alla mano il M5S ha la maggioranza assoluta in CdM, quindi i numeri sono dalla nostra parte. Spero che ...

Caso Siri - Salvini scarica Conte : 'Non ha più la mia fiducia'. Di Maio : 'Non si può far cadere il governo per una poltrona' : La decisione del premier Conte di portare al prossimo Consiglio dei ministri le dimissioni del sottosegretario leghista Armando Siri, non è andata davvero giù al leader del Carroccio e vicepremier. "...