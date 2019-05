Chi uccide un animale viene arrestato?

Ragusa - prima di uccidere Alice Simone ha Chiamato la madre : “Prendetevi cura delle bambine” : Emergono ulteriori dettagli sull'omicidio suicidio di Ragusa: prima di sparare alla moglie Alice Bredice e di togliersi la vita, il poliziotto Simone Cosentino avrebbe telefonato alla madre per chiederle di prendersi cura delle sue bambine. Propria una delle due figlie ha poi chiamato i nonni per dare l'allarme. Tra i motivi, la volontà della vittima di lasciare il marito.

Viareggio - picChia il padre e lo uccide soffocandolo con un cuscino : arrestato : Al culmine di una delle tante discussioni per futili motivi, ha colpito il padre con una pietra ornamentale e, dopo averlo tramortito, lo ha soffocato con un cuscino. Così Stefano Castellari, 46 anni, ha ucciso il padre 79enne. Il figlio viveva insieme ai genitori, entrambi in pensione, in un condominio del quartiere Varignano di Viareggio. L’uomo ha confessato l’omicidio ai poliziotti, arrivati a casa dopo una segnalazione. ...

Uccide il padre e Chiama la polizia : ANSA, - VIAREGGIO, LUCCA,, 29 APR - Sferra un pugno al padre 79enne, poi lo soffoca con un cuscino. Così il figlio, 46 anni, avrebbe confessato agli agenti arrivati sul posto di aver ucciso il ...

Lerici - cancello di un parco gioChi cade e uccide una bimba di 3 anni : Questo pomeriggio nello Spezzino, nella frazione di Pugliola di Lerici, una bambina di tre anni è morta a causa della caduta del cancello di un parco giochi. La bimba era con il nonno e, secondo le prime ricostruzioni, stava passeggiando quando il cancello scorrevole è uscito dalle guide e lo ha schiacciato. Il nonno, cercando di proteggere la nipotina, si è ferito. Sul posto sono subito arrivate le ambulanze della pubblica assistenza di ...

«Mio marito ha cercato di uccidermi - ai miei figli masChi dico : imparate l’amore» : La lettera di Iris ai suoi figli: ho provato a proteggere e a salvare vostro padre, non l’ho denunciato, non l’ho lasciato; per me era un modo di proteggere e salvare anche voi, farvi crescere in una famiglia intera. Ma mi sbagliavo

Westmoreland. Uccide cinque persone : catturato nei bosChi : E’ terminata la caccia all’uomo. Un pluriomicida è stato catturato nei boschi del Tennessee. Si tratta di un venticinquenne. Il

A Palermo squilibrato entra in Chiesa e tenta di uccidere parroco e sagrestano : Momenti di paura nella chiesa San Filippo Neri allo Zen di Palermo. Un 56enne ubriaco ha fatto irruzione nella struttura brandendo un coltello e minacciando di uccidere il sagrestano e il parroco argentino Miguel Angel Pertini. Intorno alle 21,30 di ieri sera, l’uomo, ubriaco è entrato nella struttura brandendo l’arma da taglio. A evitare la tragedia sarebbe stato un fedele, accorso in aiuto dei 2 uomini, mettendo in fuga l’aggressore. Gli ...

Anticipazioni Il Segreto - oggi : Fernando Chiede aiuto a Prudencio per uccidere Gonzalo : Non c'è pausa nella programmazione de Il Segreto che tornerà puntualmente anche oggi 27 aprile per il gradito appuntamento del sabato. Come già accaduto le scorse settimane, l'orario sarà però diverso rispetto al palinsesto settimanale: considerando l'assenza di Uomini e donne, le vicende di Puente Viejo avranno inizio alle ore 15:15 e proseguiranno fino alle ore 16:10 circa quando lasceranno posto a Verissimo di Silvia Toffanin. Questo ...

L’Australia diChiara guerra ai gatti randagi : vuole ucciderne 2 milioni : L’Australia dichiara guerra ai gatti randagi: il governo ne vuole sopprimere 2 milioni entro il prossimo anno. Il “problema”, tra l’altro, non riguarda solo l’Australia, ma anche la Nuova Zelanda, dove un ecologista di fama ha proposto un futuro senza gatti nel quale gatti domestici e randagi siano sotto controllo pena la loro eliminazione immediata. La guerra lanciata 4 anni fa contro i gatti randagi è dovuta al ...

Beautiful Anticipazioni Americane : Chi minaccia di uccidere Zoe? : Flo nel tentativo di impedire a Zoe di confessare, la farà cadere e perdere i sensi. Ma qualcuno sarà pronto a difendere la giovane Logan...

Una Vita - trame : Blanca ha risChiato di perdere il bambino - Diego vuole uccidersi : La famiglia Alday sarà al centro delle nuove puntate di Una Vita, trasmesse nelle prossime settimana su Canale 5. Jaime, infatti, scoprirà di essere stato manipolato da Ursula e Samuel, disposti a tutto pur di separare Blanca e Diego. Se la figlia della Dicenta accuserà una minaccia di aborto, Diego avrà intenzione di togliersi la Vita in carcere. Una Vita: Jaime sospetta di Samuel Le anticipazioni di Una Vita, trasmesse tra qualche mese su ...

Venezia - uccide la moglie con un coltellata al cuore : “Non entrate a casa e Chiamate la Polizia” : Un anziano ha ucciso la moglie con una coltellata al petto nella loro casa nel sestiere Castello, a Venezia. La vittima aveva 82 anni, lui 85. Fermato, si trova ora in ospedale, dove è stato portato in stato confusionale, ed è piantonato dalle forze dell'ordine. A scoprire il delitto la loro badante. Fuori la porta d'ingresso un cartello: "Non entrare e chiamare la Polizia".Continua a leggere

Alessandria - spara e uccide il figlio dopo una lite : “Il giovane Chiedeva soldi” : Ha ucciso a colpi di pistola suo figlio, al termine di una lite che potrebbe essere legata alla droga. È successo in un’abitazione di Rivalta Bormida, in provincia di Alessandria. A sparare è stato Luciano Assandri, 68 anni. La vittima è il trentanovenne Diego Assandri. dopo aver sparato, Luciano ha chiamato una vicina che, a sua volta, ha chiamato i carabinieri. L’uomo ha poi atteso l’arrivo delle forze ...