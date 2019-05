Calcio | Serie A 2019 | Atalanta ad un passo dal sogno Champions League | fuochi d’artificio

Calcio Serie D - ultima fatica per il Sondrio : Con Damo, Valtulina e Coppola indisponibili e con Alex Della Cristina alla ricerca del gol che lo faccia diventare re dei bomber biancazzurri di tutti i tempi, il Sondrio si congeda dal suo pubblico ...

Serie A Calcio oggi (5 maggio) - orari delle partite e come vederle in tv e streaming su Sky e Dazn : Dopo gli anticipi degli scorsi giorni, la Serie A di calcio 2019 vedrà completarsi quest’oggi la sua trentacinquesima giornata, con una domenica fondamentale, soprattutto nella rincorsa verso la Champions League, con ancora molte formazioni impegnate. Ad aprire il programma, con il lunch match delle 12.30 sarà il derby tra Empoli e Fiorentina in programma in diretta streaming su Dazn, mentre alle 15 l’emittente online trasmetterà ...

Calcio - 35a giornata Serie A 2019 : Udinese e Inter bloccate sulle 0-0 - la SPAL travolge il Chievo e festeggia la salvezza : Dopo il pareggio nel derby di Torino andato in scena nella serata di ieri, la 35a giornata della Serie A 2018-2019 è proseguita oggi con altri due anticipi. Nella partita pomeridiana la SPAL ha sconfitto a domicilio il Chievo già retrocesso conquistando aritmeticamente la salvezza, mentre nella sfida serale Udinese e Inter non sono riuscite ad andare oltre un pareggio spartendosi ugualmente la posta in palio e restando in corsa relativamente ai ...

Serie A Calcio oggi (4 maggio) : orari delle partite e come vederle in tv e streaming su SKY e Dazn : Prosegue con la trentacinquesima giornata la Serie A di calcio 2019, e continua la volata Champions League, con nove sfide che completeranno un programma aperto ieri sera dall’anticipo tra Juventus e Torino, per un derby della Mole anticipato per via dell’anniversario della strage di Superga. Due gli anticipi di oggi, ovvero Chievo-SPAL, che sarà trasmesso da Sky Sport alle ore 18, e Udinese-Inter, esclusiva invece di Dazn, a partire ...

Calciomercato Serie A : Icardi-Juventus - le ultime notizie : Calciomercato Serie A: Icardi-Juventus, le ultime notizie Nuove notizie sul fronte Calciomercato. L’asse Inter-Juventus, storicamente forgiato sulla rivalità dentro e fuori dal campo, questa volta potrebbe condurre ad una clamorosa trattativa. Dopo una fase di stallo nelle ultime settimane, infatti, la Beneamata e la Vecchia Signora avrebbero ufficialmente riaperto la trattativa per la cessione ai bianconeri di Mauro ...

Pronostici Serie A 35^ giornata - i consigli di CalcioWeb : Juve e Milan vincenti in casa : Pronostici Serie A – Si apre questa sera il 35° turno di Serie A con il derby della Mole tra Juventus e Torino. Due anticipi domani, alle 18 Chievo-Spal, alle 20.30 l’Inter va a Udine. “Antipasto” delle 12.30 di domenica sarà il derby toscano tra Empoli e Fiorentina, tre gare come sempre alle 15 tra cui spicca un interessante Lazio-Atalanta. Scontro salvezza-Europa alle 18 con Genoa-Roma mentre in serata il Napoli ...

Sportitalia - Palinsesto Calcio dal 3 al 6 Maggio (Primavera e Serie C) : CAMPIONATO PRIMAVERA - E’ in arrivo un grande e lungo week end di Calcio giovanile sulle frequenze di Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre in chiaro e 225 del bouquet satellitare Sky). La 27° giornata della stagione regolare del campionato Primavera 1 Tim sarà trasmessa, infatti, integralmente con dirette che partono venerdì e si concludono lunedì 6 Maggio.Il campionato...

Pronostici Serie B - 37^ giornata : i consigli di CalcioWeb : risultato pieno per la Cremonese : Pronostici Serie B – Ultime giornata di campionato in Serie B, si torna subito in campo con la 37^ giornata del torneo cadetto. Partite molto importanti nella giornata di sabato, il Palermo in trasferta contro l’Ascoli per alimentare le ultime chance di promozione diretta, il Brescia è già promosso in Serie A ed affronta il trasferta la Cremonese, alla ricerca di punti per i playoff. Lo Spezia affronta il casa il Crotone, ...

Calendario Serie A Calcio - orari e programma delle partite del fine settimana. Come vederle in tv e streaming su Sky e DAZN : Si disputa in questo weekend la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A 2018-2019, che ha già emesso il suo verdetto tricolore, ma qualcosa da dire in merito alle altre posizioni le ha. L’inizio delle danze è riservato al derby della Mole tra Juventus e Torino, che gode della scena del venerdì sera all’Allianz Stadium. I granata cercano tre punti d’oro nella furiosa lotta per il quarto posto che vale la Champions ...

Calcio - Serie A 2019 : rottura del crociato per Mattia Caldara. Stop di 6 mesi per il difensore del Milan : Le prime sensazioni non erano state positive e la conferma è arrivata in seconda serata: è molto serio l’infortunio per il difensore del Milan Mattia Caldara, fermatosi nel corso dell’ultimo allenamento, in ritiro con la compagine rossonera, per un movimento innaturale del ginocchio. L’esito degli esami a cui si è sottoposto il centrale bergamasco nella clinica romana di Villa Stuart non ha riservato sorrisi al 24enne visto che ...

Calcio - i giocatori del Brescia festeggiano la promozione in serie A con il coro "Terùn - terùn" : Un chiaro riferimento dal tono goliardico ma di dubbio gusto al Lecce, secondo alle spalle dei lombardi, e al Palermo, terzo in classifica. Il video è stato subito rimosso

Calcio - i giocatori del Brescia festeggiano la promozione in serie A con coro razzista : 'Terùn - terùn' : Un chiaro riferimento dal tono goliardico ma di dubbio gusto al Lecce, secondo alle spalle dei lombardi, e al Palermo, terzo in classifica. Il video è stato subito rimosso

Brescia in Serie A dopo 8 anni : grande festa e delirio nella notte - le Rondinelle tornano nel grande Calcio [FOTO e VIDEO] : 1/6 ...

Calcio a 5 - play-off Serie A 2019 : clamoroso ko dell’Acqua&Sapone - vincono Pesaro - Napoli e Rieti in gara-1 : Sono andati in archivio i primi incontri del play-off del campionato di Calcio a 5 di Serie A. gara-1 che ha riservato una grandissima sorpresa, ovvero la sconfitta tra le mura amiche del Pala Santa Filomena dei campioni d’Italia dell’Acqua&Sapone Unigross 5-2 contro il Maritime Augusta. Un ko pesante per gli abruzzesi che, dopo essere passati in vantaggio con Avellino nel primo tempo, hanno subito le marcature di Crema nella ...