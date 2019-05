Benevento-Padova 3-3

Serie B - Carpi e Padova retrocesse. Il Benevento pareggia in casa - il Livorno vince : ROMA - Un amaro 3-3 al Vigorito condanna il Padova alla retrocessione dopo che il gol di B araye nei minuti di recupero aveva dato speranza alla squadra di Centurioni. Nelle gare delle 15 della ...

Diretta/ Benevento Padova - risultato finale 3-3 - : pari inutile - i veneti retrocedono : Diretta Benevento Padova streaming video DAZN: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie B per la 37giornata.

Serie B - Ascoli-Palermo a Fourneau. Maggioni per Benevento-Padova : ROMA - L'Aia ha diramato le designazioni arbitrali per la diciottesima giornata di ritorno di Serie B, in programma sabato 4 maggio alle ore 15.00. ASCOLI - PALERMO FOURNEAU IMPERIALE - TARDINO IV: ...