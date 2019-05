Ascolti tv 4 maggio 2019 | ormai Ballando-Amici è come Bartali-Coppi

Ascolti TV sabato 4 maggio 2019 : Ballando batte Amici (di nuovo) : Ascolti TV, Ballando con le stelle trionfa: Milly Carlucci batte Maria De Filippi La serata di sabato 4 maggio 2019 ha visto trionfare di nuovo Milly Carlucci in prima serata. Ballando con le stelle è stato visto ieri sera da circa 4 milioni di persone. Il programma di Rai 1, durante la prima parte (dalle […] L'articolo Ascolti TV sabato 4 maggio 2019: Ballando batte Amici (di nuovo) proviene da Gossip e Tv.

Ascolti TV | Sabato 4 maggio 2019. Ballando 3 - 953 mln – 22.56% (Tutti in pista 4 - 522 mln – 20.19%) - Amici 3 - 987 mln – 21.22% : Milly Carlucci Nella serata di ieri, Sabato 4 maggio 2019, su Rai1 la sesta puntata di Ballando con le Stelle 14 ha conquistato 4.522.000 spettatori pari al 20.2% di share, nel segmento Tutti in pista in onda dalle 20.44 alle 21.55, e 3.953.000 spettatori pari al 22.6% dalle 21.58 alle 0.55. Su Canale 5 – dalle 21.06 alle 0.54 – la sesta puntata del serale di Amici 18 ha raccolto davanti al video 3.987.000 spettatori pari al 21.2% di ...

Ascolti tv sabato 4 maggio 2019 : Prime Time Su Rai 1 Ballando con le Stelle, sesta puntata, ha registrato nel segmento Tutti in Pista 4.522.000 telespettatori, share 20,2% e nel programma 3.953.000, 22,6%. Su Rai 2 The Rookie ha registrato 1.269.000 telespettatori, share 5,6%. Su Rai 3 Sapiens, ottava puntata, ha registrato 1.436.000 telespettatori, share 7%. Su Canale 5 Amici 18, sesta puntata, ha registrato 3.987.000 telespettatori, share 21,2%. Su Italia ...

Ascolti Tv Sabato 4 maggio Amici o Ballando con le stelle : Ascolti Tv Sabato 4 maggio (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Rai 1 – Ballando tutti in Pista + Ballando Con Le stelle – milioni e % Rai 2 – The Rookie 1×11-12 1a Tv – milioni e % Bull 1×05 1a Tv – milioni e % Rai 3 – Sapiens (dalle 21:40) – milioni e % Canale 5 -Amici di Maria De Filippi – milioni e % Rete 4 – Anche gli angeli mangiano fagioli – milioni ...

Ascolti TV | Venerdì 3 maggio 2019. Ciao Darwin vince con il 20.6%. La Corrida 17.8% - Quarto Grado 6% - Propaganda Live 5.1% : Ciao Darwin 8 Su Rai1 La Corrida ha conquistato 3.896.000 spettatori pari al 17.8% di share. Su Canale 5 Ciao Darwin 8 ha raccolto davanti al video 3.981.000 spettatori pari al 20.6% di share (l’ultimo segmento, in onda dalle 24.40 alle 24.46, ha registrato 1.717.000 spettatori con il 20.5% di share). Su Rai2 Avengers: Age of Ultron ha interessato 1.370.000 spettatori pari al 5.9% di share. Su Italia 1 Momentum ha catturato ...

Ascolti TV | Venerdì 3 maggio 2019. Ciao Darwin vince con il 20.6%. La Corrida 17.8% - Quarto Grado 6% - Propaganda Live 5.1% : Ciao Darwin 8 Su Rai1 La Corrida ha conquistato 3.896.000 spettatori pari al 17.8% di share. Su Canale 5 Ciao Darwin 8 ha raccolto davanti al video 3.981.000 spettatori pari al 20.6% di share. Su Rai2 Avengers: Age of Ultron ha interessato 1.370.000 spettatori pari al 5.9% di share. Su Italia 1 Momentum ha catturato l’attenzione di 900.000 spettatori (3.7%). Su Rai3 Truman – Un Vero Amico è per sempre ha raccolto davanti al video ...

