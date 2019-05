Tragedia di Superga | Cairo | “Lo striscione dei tifosi della Juve mi ha fatto piacere”

calcioweb.eu

(Di sabato 4 maggio 2019) Il presidente del Torino, Urbano, mostra ai microfoni di Sky Sport il proprio apprezzamento per loesposto ieri daintus, durante il derby, per ricordare ladidi cui oggi ricorre il 70° anniversario. Ecco le sue parole.di, Mattarella: “Pagina indelebilestoriaRepubblica” “Quando ho visto lomi haveramente piacere, è il modo giusto in cui ci si deve rapportare quando succedono disgrazie come questa, dove tutti siamo coinvolti indipendentemente dal tifo. Oggi tantissimidel Torino hanno voluto essere qui al Cimitero Monumentale, è stato un momento molto bello, molto toccante. Quei giocatori avevano realizzato la rinascita dell’Italia che tutti volevano, rimboccandosi le maniche come faceva in campo Valentino Mazzola. E’ un ricordo ancora molto vivo e non ...

