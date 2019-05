Squash | Europei a squadre 2019 | gli azzurri chiudono ottavi | retrocessione al femminile

Squash - Europei a squadre 2019 : prima vittoria per le azzurre - domani la sfida salvezza contro l’Ucraina. Gli uomini ancora sconfitti : Si avviano rapidamente alla conclusione gli Europei Assoluti a squadre di Squash 2019 , in corso di svolgimento a Birmingham, in Inghilterra. La giornata ha già regalato alcuni verdetti: in campo maschile si giocheranno il titolo nella prima Divisione Spagna e Inghilterra, mentre Francia e Scozia si affronteranno per la medaglia di bronzo; al femminile invece la finale metterà di fronte Francia e Inghilterra, con Belgio e Scozia a contendersi il ...

Squash - Europei a squadre 2019 : sconfitta nei quarti di finale per gli azzurri contro la Finlandia - al femminile italiane in lotta per la salvezza : Si è conclusa anche la seconda giornata di gare a Birmingham, in Inghilterra, dove sono in corso gli Europei Assoluti a squadre di Squash 2019. La formazione italiana, che compete sia al maschile sia al femminile in Seconda Divisione, ha abbandonato con entrambe la possibilità di raggiungere la massima serie dopo le sconfitte rimediate oggi. Le nazionali ancora in lotta per il titolo di Prima Divisione in campo maschile sono Francia-Spagna e ...