Spoiler U&D | Stefano e Simona erano già una coppia | spunta l' audio che li

Blastingnews

(Di sabato 4 maggio 2019) In questi giorni è stata registrata una nuova puntata del trono over di Uomini e Donne. Stando a quelle che sono le anticipazioni trapelate, pare proprio che ne siano accadute di tutti i colori. Innanzitutto, daglisi evince che tre persone del parterre hanno deciso di lasciare il programma: si tratta di Rocco, Michele e Roberta. Inoltre, Massimiliano ha portato in studio unriguardante, dal quale si evincerebbe chiaramente che i due fossero d'accordo al di fuori. Naturalmente in studio è sto il caos. Scopriamo cosa è accaduto.smascherati da Massimiliano L'ultima registrazione del trono over di Uomini e Donne è stata, come sempre, notevolmente movimentata. A generare maggiore scompiglio ci ha pensato subito Tina. L'esuberante opinionista ha continuato ad accusare un cameramen di avere una storia con Gemma. Secondo il suo punto di ...

Dominik_G_Cua : @meIodique Spoiler alert u.u (non per me, ma non si sa mai) - elfnak : Attenzione Spoiler #gomorra4 (L'ultima puntata vale tutta la stagione) - zazoomblog : U&D spoiler Over: Fredella abbandona il programma seguito da Michele e Roberta - #U&D #spoiler #Over:… -