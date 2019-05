sanremonews

(Di sabato 4 maggio 2019) L'ingresso è libero Spettacoli musicali & Teatrali Alle 20.30 di sabato, presso il teatro Ariston di Sanremo , appuntamento con la serata finale della 21esima edizione del GEF, festival mondiale di ...

SanremoNews : Le mostre di Claude Monet e il convegno di Leonardo Da Vinci, due interessanti proposte per questo fine settimana - monetinriviera : RT @silborno: Claude Monet – Ritorno in Riviera - SistemaMuseo : RT @italiaapiedi: @monetinriviera Claude Monet torna in Riviera dopo 135 anni dal suo soggiorno. Tornano a Bordighera e Dolceacqua tre dip… -