Disastro aereo sfiorato in Florida | Boeing con 143 persone a bordo finisce nel fiume

Disastro aereo Ethiopian Airlines : Donald Trump offre consigli di marketing a Boeing dopo la tragedia : Forte della sua competenza in marketing, il presidente americano Donald Trump è convinto di poter risolvere i problemi della Boeing. In difficoltà dopo che due incidenti mortali hanno portato allo stop del suo modello 737 MAX. “Cosa ne so io di branding? Forse niente (ma io sono diventato presidente!). Ma se fossi la Boeing, sistemerei il Boeing 737 MAX, aggiungerei qualche caratteristica grandiosa e ribattezzerei l’aereo con un ...

Disastro aereo Ethiopian Airlines : la Polizia di Stato impegnata nell’identificazione delle vittime : Arriva oggi in Etiopia una squadra DVI (Disaster Victim Identification) della Polizia di Stato, partita ieri sera da Fiumicino per collaborare nella identificazione delle otto vittime italiane del Disastro aereo del Boeing 737 dell’Ethiopian Airlines, caduto il 10 marzo scorso e in cui sono morte 157 persone. Il team DVI è un’eccellenza della Polizia Scientifica italiana, costituito da medici legali, biologi, chimici, fisici, ...

Disastro aereo Ethiopian Airlines : i piloti hanno tentato più volte di disattivare il sistema automatico : Continuano le indagini sulle cause che hanno portato allo schianto il volo ET302 dell’Ethiopian Airlines lo scorso marzo. Boeing dovrebbe indagare sul suo sistema anti-stallo, è quanto afferma il ministro dei Trasporti etiope Dagmawit Moges, aggiungendo che l’aereo è sceso in picchiata più volte prima che si schiantasse. L’etiopia ha rilasciato oggi il rapporto preliminare delle indagini sul Disastro. Da quanto emerge, dal ...

Chapecoense - morto il radiocronista Rafael Henzel : era sopravvissuto al Disastro aereo : Di sè diceva che era un 'giornalista, rinato su una collina della Colombia'. Quella collina, alle porte di Medellin, dove il 28 novembre 2016 si è schiantato l'aereo che portava i giocatori della ...

Disastro aereo in Etiopia - Boeing : impegnati per garantire la massima sicurezza del 737 Max : “Sulla base delle evidenze tratte dall’incidente del volo Lion Air 610 e dai dati emersi, non appena disponibili, dall’incidente del volo 302 di Ethiopian Airlines, stiamo prendendo provvedimenti per garantire appieno la sicurezza del 737 MAX“. A scriverlo è il ceo di Boeing, Dennis Muilenburg, in una lunga lettera a compagnie aeree, passeggeri e a tutta la comunità dell’aviazione pubblicata oggi con un avviso a ...

Disastro aereo Ethiopian Airlines : “evidenti analogie” con l’incidente del velivolo Lion air : Ci sono “evidenti analogie” tra l’incidente del Boeing 737 Max8 della Ethiopian Airlines, precipitato il 10 marzo, e lo schianto del volo della Lion Air in Indonesia il 29 ottobre scorso. E’ quanto emerge dall’analisi delle scatole nere, a quanto riferisce il ministero dei Trasporti dell’Etiopia. L'articolo Disastro aereo Ethiopian Airlines: “evidenti analogie” con l’incidente del velivolo ...

Aereo Etiopia - 'chiare somiglianze' con Disastro Lion Air | : Il pilota avrebbe chiesto di salire a 4.200 metri prima di chiedere urgentemente di atterrare. Il ministro dei Trasporti etiope, dopo le prime analisi delle scatole nere, parla di analogie con il ...

Disastro aereo in Etiopia : ai parenti delle vittime inviata terra dal luogo dell’incidente per funerali e sepolture : Ethiopian Airlines ha inviato ai familiari delle vittime dell’incidente aereo di domenica scorsa la terra bruciata nel punto in cui si è schiantato il Boeing 737 Max 8 affinché possano utilizzarla al posto dei resti umani dei propri cari per i funerali e le sepolture: l’iniziativa si è resa necessaria perché ci vorranno mesi prima che tutte le vittime vengano identificate attraverso le analisi dei DNA. Le famiglie avrebbero ricevuto ...