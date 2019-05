DIRETTA Conegliano-Novara | risultato 2-0 | streaming Rai | via al 3set | gara-2

ilsussidiario

(Di sabato 4 maggio 2019): infovideo e tv della partita di volley femminile,2 delle finali play off scudetto, oggi 4 maggio 2019.

zazoomblog : LIVE Conegliano-Novara 2-0 volley Gara-2 Finale Scudetto in DIRETTA. Venete sul velluto anche nel terzo set: 15-10… - zazoomnews : LIVE Conegliano-Novara 2-0 volley Gara-2 Finale Scudetto in DIRETTA. Venete sul velluto anche nel terzo set: 15-10… - zazoomnews : LIVE Conegliano-Novara 2-0 volley Gara-2 Finale Scudetto in DIRETTA. Prime difficoltà per le venete che sono a un s… -