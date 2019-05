Difesa | sicurezza | Siri | tra Lega e M5S è lite su tutto Scontro per un tweet di Trenta

Difesa - sicurezza e caso Siri Tra Lega e M5S è lite su tutto Scontro per un tweet di Trenta - poi cancellato - sui migranti : Il vocabolario politico gialloverde sembra avere esaurito le metafore belliche. E così, per condannare le provocazioni della Lega, i 5 Stelle rispolverano il capolavoro di Terrence Malick sulla follia ...

Legittima Difesa - Mattarella firma ma scrive alle Camere : «Sicurezza spetta solo allo Stato» : Promulgata la legge sulla Legittima difesa. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha contestualmente inviato una lettera ai Presidenti del Senato della Repubblica, Maria Elisabetti...

Legittima Difesa e armi facili : per la Lega la sicurezza è un affare privato : (Foto: Stefano Cavicchi/Lapresse) Spiace per chi creda davvero che la legge sulla Legittima difesa sia stata approvata per garantirci più sicurezza. Se per l’inasprimento delle pene per i reati contro il patrimonio si può forse essere d’accordo – a patto che le si faccia scontare in carceri adeguate come quello di Bollate, dove ieri ha cenato il viceministro Matteo Salvini – su tutto il resto si tratta di una resa dello Stato alla difesa ...

