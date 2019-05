Corriere : Clochard muore in sala d’attesa pronto soccorso e nessuno se ne accorge - TelevideoRai101 : Clochard muore in sala attesa ospedale - fedram67 : RT @Corriere: Clochard muore in sala d’attesa pronto soccorso e nessuno se ne accorge -

Un uomo è morto nellad'aspetto del pronto soccorso dell'Santa Croce di Moncalieri (Torino),dove è rimasto per ore dopo essersi addormentato E' successo,come riporta La Stampa,nella notte fra l'1 e il 2 maggio.Dell'uomo non si conosce l'identità o il domicilio, si tratta, forse,di un. La procura ha aperto un'inchiesta e ha disposto accertamenti medico legali. Trasportato dal 118,visitato,l'uomo non aveva patologie di rilievo.Rifocillato, si è allontanato per rientrare poco dopo indove è morto.(Di sabato 4 maggio 2019)