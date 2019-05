Celine Dion | Sono rinata a 50 anni

blogo

(Di sabato 4 maggio 2019)Pianto René Angélil, amatissimo marito morto nel 2016 a causa di un tumore alla gola,ha trovato la forza di rialzarsi, immediatamente, e di rinascere. Letteralmente. A confessarlo la stessa cantante canadese, dalle pagine di Elle.La mia vita è cominciata a 50. Mi sento felice, mi sento bella. Penso sempre: “Devo aver fatto qualcosa di giusto affinché ciò accadesse. Ho raggiunto un punto nella mia vita in cui posso essere io a prendere le mie decisioni e a fare le mie scelte. Ora sto scoprendo me stessa, ancora di più.una donna che sceglie il proprio destino, piena di energie e innamorata della vita. Non è mai troppo tardi per ricominciare. È importante dire alle donne che anche loro hanno un valore, cheforti. Non si posporre dei limiti alla propria persona.: "a 50" pubblicato su ...

