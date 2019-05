Caitlin | che ogni notte perde tutti i ricordi

vanityfair

(Di sabato 4 maggio 2019) Il 12 ottobre 2017,Little, studentessa del North Carolina, si stava allenando per la corsa campestre quando, accidentalmente, si è scontrata con un compagno. e ha battuto la testa. Da quel momento, ha iniziato are la memoria. Quando sua madre, Jennifer, andò a prenderla,, che allora aveva 14 anni, non ricordava nemmeno come aprire la porta del furgone. Non è più stata in grado di ricordare nulla: né il giorno della settimana, né il nome dei suoi piatti preferiti, né che classe frequentasse.I dottori, inizialmente, le dissero che tutto sarebbe tornato alla normalità dopo tre settimane, ma non è stato così: la memoria di, da allora, non dura più di 12 ore. Nonostante le numerose visite mediche a cui si è sottoposta, non è ancora stata trovata una soluzione per liberarla dalla sua condizione, una forma di amnesia anterograda, causata da una lesione ...

ecomy_it : Caitlin, la ragazza che ogni notte cancella i ricordi del giorno prima - infoitsalute : Caitlin, la ragazza che la mattina si sveglia e non ricorda nulla del giorno prima - zazoomblog : Caitlin la ragazza senza memoria che ogni notte cancella i ricordi del giorno prima - #Caitlin #ragazza #senza… -