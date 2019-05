Anche il San Raffaele corre la Race for the Cure 2019

Pfas - sangue contaminato Anche a Trissino centro : ... di cui si era già parlato in settembre, http://www.vicenzatoday.it/cronaca/Pfas-aggiornamenti-documenti-bonifica- multa.html,. Periziache dovrebbe fornire la premessa per procedere con le operazioni ...

Roma - betoniera travolge auto e passanti : 7 feriti - Anche gravi : Roma, 3 mag., askanews, - E' di sette feriti, alcuni gravi, e 8 autovetture coinvolte il bilancio di una serie di incidenti avvenuti a Roma, sulla Via Casilina, provocati dal conducente di una ...

Allarme medici e professionisti sanitari Anche in Trentino : La carenza sia di medici che di altri professionisti sanitari è un tema ormai talmente evidente ed importante che incalza e dovrebbe preoccupare fortemente classe politica dirigente e cittadini sia a livello nazionale che locale. I continui intasamenti dei servizi di pronto soccorso e le lunghe file d'attesa presso i medici curanti non sono altro che la ...

Morta Alessandra Panaro - star di Poveri ma Belli di Dino Risi. Lavorò Anche con Totò : ROMA - Era il simbolo di bellezza genuina, della classica ragazza della porta accanto. L'attrice Alessandra Panaro (79 anni, ne avrebbe compiuti 80 il 13 dicembre) è Morta in una...

Gli imprenditori spagnoli - a sorpresa - chiedono che a governare sia il socialista SAnchez : Tra i possibili ambiti d'intesa vi sarebbero in particolare l'economia e la politica sociale. Il nuovo parlamento si riunirà il prossimo 21 maggio. I socialisti sono usciti dalle urne con 123 seggi ...

SAnchez-Juventus - nuove conferme dall’Inghilterra : le ultimissime : Sanchez-Juventus – Continuano le voci di calciomercato sulla Juventus, i dirigenti bianconeri stanno valutando sia le operazioni in entrata che quelli in uscita. Uno dei nomi riportati da TuttoJuve, per voci dall’Inghilterra, è quello dell’attaccante del Manchester United Alexis Sanchez. Per il cileno sarebbe un ritorno in Serie A, dopo il trampolino della sua carriera a Udine. Leggi anche: Ceballos Juventus, […] More

Mina Catalogna per SAnchez : indipendendisti mai così forti : DAL NOSTRO INVIATO MADRID - Pedro Sanchez sta prendendo tempo, e guarda con preoccupazione alla Catalogna e ai partiti indipendentisti che, come alleati o come antagonisti, saranno deterMinanti per il ...

Primo Maggio - il concertone sembra Sanremo : sul palco di Roma Anche Silvestri - Achille Lauro e Motta : ... in una sorta di compromesso storico per rinnovare la musica italiana? Per Massimo Bonelli, organizzatore e direttore artistico del concertone 'Baglioni ha pescato dal nostro mondo, molti artisti che ...

SAnchez : "Voglio governare da solo". Ma Podemos cerca più spazio : Dall'altra parte c'è un vasto mondo che spinge Sanchez ad abbandonare gli indignados per un governo con i liberali di destra di Ciudadanos. In ogni caso, nulla di definitivo si deciderà prima della ...

Pedro Sánchez - l'arte del compromesso dell'ultima camicia bianca : Non solo per via di quella fotografia con gli altri giovanotti della terza via, il tentativo di salvare il salvabile del socialismo delle camicie rosse in un mondo convertito al liberalismo e al ...

