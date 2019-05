Al via le riprese de L Immortale | a Natale Ciro Di Marzio è in sala

Don Matteo compie 20 anni - via alle riprese con Terence Hill : A vent'anni dal primo ciak (nel 1999) Don Matteo torna sul set. Sono iniziate le riprese della dodicesima stagione della fiction diretta da Raffaele Androsiglio (primo blocco) e Alexis Sweet (secondo blocco) e prodotta da Matilde e Luca Bernabei per Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction. Terence Hill, per la dodicesima volta, veste i panni del parroco più popolare d'Italia, insieme a Nino Frassica, nell'amato ruolo del Maresciallo Cecchini ...

Don Matteo 12 : al via le riprese. Cambia il formato : episodi da 100 minuti (e non più da 50) in onda su Rai 1 nel 2020 : Don Matteo A vent’anni dal primo ciak (era il 1999), Don Matteo torna sul set. Sono iniziate le riprese della dodicesima stagione della fiction diretta da Raffaele Androsiglio e Alexis Sweet e prodotta da Lux Vide, in collaborazione con Rai Fiction, la cui messa in onda è prevista nel 2020. Terence Hill, dunque, torna a vestire i panni del parroco più popolare d’Italia, insieme a Nino Frassica, nel ruolo del Maresciallo Cecchini, e ...

Don Matteo - al via le riprese della nuova stagione in tv nel 2020 (con meno episodi) : Don Matteo 12 su Rai 1 nel 2020. Iniziate le riprese a Spoleto ma dopo vent’anni cambia formato Era il 1999 quando a Gubbio iniziavano le riprese della prima stagione di Don Matteo con Terence Hill nei panni del prete detective e Nino Frassica in quelli del maresciallo Cecchini. E il fenomeno degli ascolti italiani, torna sul set ma cambia formato. La nuova stagione che arriverà in tv soltanto nel 2020 (a 2 anni di distanza dalla ...

Don Matteo 12 : al via le riprese. Dieci puntate da 100 minuti su Rai 1 nel 2020 : Don Matteo A vent’anni dal primo ciak (era il 1999), Don Matteo torna sul set. Sono iniziate le riprese della dodicesima stagione della fiction diretta da Raffaele Androsiglio e Alexis Sweet e prodotta da Lux Vide, in collaborazione con Rai Fiction, la cui messa in onda è prevista nel 2020. Terence Hill, dunque, torna a vestire i panni del parroco più popolare d’Italia, insieme a Nino Frassica, nel ruolo del Maresciallo Cecchini, e ...

Don Matteo 12 - via alle riprese (ma cambia il formato) : Novità in arrivo per Don Matteo 12. A vent'anni dal ciak della prima stagione avvenuta nel 1999, la serie tv più longeva della Lux Vide (e la più popolare della tv italiana) si prepara a sfornare nuovi episodi, con al centro sempre il sacerdote interpretato da Terence Hill. Episodi che vedremo in onda nel 2020 su Raiuno.Spoleto sarà ancora una volta la location delle storie che, per il secondo anno consecutivo, coinvolgeranno anche il ...

Lodovica Comello protagonista di Extravergine : al via le riprese della serie a metà strada tra Bridget Jones e Sex and the city : Un'inedita Lodovica Comello è pronta a conquistare il pubblico di Sky ma non come conduttrice o cantante ma come protagonista della nuova commedia tutta da ridere che andrà in onda prossimamente su FoxLife, Extravergine. Questo è il titolo della serie che la vedrà come protagonista da possibile loser e quasi licenziata a Dea del sesso. Ebbene sì, questa sarà la parabola che vivrà la sua Dafne in questa comedy le cui riprese sono iniziate proprio ...

Extravergine - via alle riprese della comedy FoxLife : trama e cast : Annunciata il mese scorso, sono iniziate da qualche giorno a Torino (e poi si sposteranno a Milano) le riprese di Extravergine, la nuova comedy targata FoxLife (canale 114 di Sky) con protagonista Lodovica Comello. Dieci episodi che ricercheranno lo stile già portato in tv ed al cinema da Sex and the City ed "Il diario di Bridget Jones", declinandolo in chiave italiana.Con l'inizio delle riprese, emergono nuovi dettagli su trama e cast ...

U&D riprese 29 aprile : gaffe della Cavaglia - chiama Manuel 'Giulio' - lui va via furioso : Lunedì 29 aprile è stata registrata una nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne. Tra le protagoniste indiscusse c'è stata sicuramente la tronista Giulia Cavaglia. La ragazza si sta avvicinando sempre di più al momento della scelta e l'ansia e la confusione sono alle stelle. Dopo i diverbi con Flavio a causa dei suoi comportamenti alquanto ambigui, nel corso della registrazione di ieri pomeriggio il ragazzo non è più tornato in ...

Al via le riprese de Il Cacciatore 2 : Francesco Montanari sbarca all’Isola delle Femmine per i primi ciak : Dopo il successo mondiale ottenuto dalla prima stagione (acquistata anche all'Estero), è arrivato il momento per la Rai di dare il via alle riprese de Il Cacciatore 2. Francesco Montanari è di nuovo pronto ad essere il protagonista della serie e proprio nei giorni scorsi è sbarcato in Sicilia e poi all'Isola delle Femmine per mettere insieme i primi ciak della nuova stagione già annunciata alla fine degli episodi della prima. Il crime ...

Al via le riprese di Masantonio - la nuova serie tv Cattleya con Alessandro Preziosi : Novità importanti in arrivo da Cattleya che ha riaperto i "cantieri" per mettere insieme una nuova serie tv, Masantonio. Questo dovrebbe essere il titolo o, comunque, il protagonista di una nuova serie di episodi che vedrà come protagonista Alessandro Preziosi. L'attore, reduce dal successo di Non Mentire per Canale 5, è pronto per buttarsi a capofitto nel suo nuovo progetto le cui riprese sono iniziate proprio oggi a Roma. In un primo ...

Oltre la soglia - al via le riprese della fiction con Gabriella Pession : Sono da poco iniziate le riprese di Oltre la soglia, la nuova fiction di Canale 5 con protagonista Gabriella Pession nei panni di una psichiatra fuori dagli schemi

Al via le riprese de L’Amica Geniale 2 : le foto del sindaco De Magistris sul set : Dopo mesi e mesi di casting e lavoro di produzione e sceneggiatura, finalmente le riprese de L'Amica Geniale 2 stanno per prendere il via. Corso Umberto, Piazza Carlo III, Piazza dei Martiri, Port'Alba e il centro storico saranno i primi posti interessati dai primi ciak della seconda stagione della serie che ha conquistato milioni di spettatori in tutto il mondo. Ancora una volta ci sarà Saverio Costanzo dietro la macchina da presa degli ...

Oltre la soglia - al via le riprese della fiction con Gabriella Pession : Gabriella Pession è Tosca, una psichiatra fuori dagli schemi che lavora in un reparto di neuropsichiatria infantile nella nuova fiction di Canale 5, Oltre la soglia, le cui riprese sono iniziate a Roma. Tosca, anticipazioni Tosca è una professionista fuori dal coro, ribelle e apparentemente inadatta a questo ruolo di responsabilità. Ha un intuito fuori dal comune e una spiccata empatia verso i pazienti. Grazie al suo talento, trasforma la ...

Le riprese del revival di Beverly Hills 90210 al via : sarà la morte di Luke Perry a rimettere tutti insieme? : Quello che era stato annunciato come motivo di gioia per tutti, fan e attori compresi, adesso si trasformerà in una vera e propria commemorazione di Luke Perry. Naturalmente stiamo parlando del revival di Beverly Hills 90210 che presto prenderà forma per la gioia di milioni di fan in tutto il mondo. La produzione inizierà ufficialmente il prossimo 21 maggio e andrà avanti fino al 31 luglio mettendo insieme la vita post serie di alcuni dei ...