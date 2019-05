Acque pulite e servizi al top | guida la Liguria con 30 spiagge

ilgiornale

(Di sabato 4 maggio 2019) Sara Mauri In totale sono 385 gli approdi premiati. Nella classifica seguono la Toscana con 19 e la Campania a quota 18Se a libertà di stampa non siamo, come sempre, messi bene (nonostante i miglioramenti rispetto al 2017 e 2018) - il rapporto di Reporters Without Borders 2019 ci metteva al 43esimo posto su 180 tra Taiwan e Botswana - sullecon bandiera blu, l'Italia può festeggiare. Sì, perché le nostreeccellenti ora sono 385; un anno fa erano 368. Le classifiche sono state presentate ieri, nel corso della premiazione nella sede del Cnr di Roma. Ed è una vittoria, quella italiana, perché le complessive 385dello Stivale sono circa il 10% di quelle premiate a livello mondiale. Gli approdi turistici blu passano dai 70 del 2018 a 72 del 2019. E anche per i Comuni le cose migliorano: sono 183 le località che quest'anno potranno sfoggiare la bandiera ...

