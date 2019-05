Vendite smartphone 2019 | crollo assoluto di Apple! – Le statistiche IDC

surface-phone

(Di venerdì 3 maggio 2019) Sono da pochissimo disponibili in rete le nuoveriguardanti glivenduti nel primo trimestrepubblicata dalla nota azienda di analisi IDC.Il primo dato da registrare, ancora una volta, è quello relativo alla vendita generale del settore, che in questo trimestre cala di addirittura il 6.6%.Il dato più preoccupante però è quello relativo ad Apple; il numero di iPhone venduti infatti, crolla drasticamente, passando da 52 milioni di unità a 36 milioni, registrando un calo didi ben oltre il 30%.Stesso discorso per Samsung e Xiaomi, che perdono rispettivamente l’8% e il 10%.Se dalla sponda cinese di Xiaomi notiamo un calo digenerale, dall’altro lato invece, notiamo un boom pazzesco digrazie ai brand Huawei e Vivo, con un aumento rispettivamente del 50% e 24%.In definitiva, Samsung continua a detenere il primato ...

gigibeltrame : Crescono rapidamente le vendite di smartwatch, a bilanciare il calo degli smartphone - pcexpander : Crescono rapidamente le vendite di smartwatch, a bilanciare il calo degli smartphone #pcexpander #cybernews… - GizChinait : Xiaomi smentisce IDC: vendite di smartphone maggiori, ma comunque in calo XIAOMI -