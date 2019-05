Truman – Un vero amico e’ per sempre | trama | cast e curiosità

termometropolitico

(Di venerdì 3 maggio 2019)– Une’ perStasera 3 maggio 2019 alle 21.20 su Rai 3 andrà in onda- Unè per. La pellicola del 2015 è stato diretta dal regista spagnolo Cesc Gay, noto al pubblico soprattutto per i film Hotel Room, Krámpack ed En la ciudad.La commedia drammatica racconta la storia di due uomini legati da una profonda amicizia che né la distanza né il tempo ha corroso. Ma qual è la sinossi di– unè per: laracconta la storia di Julián e Tomás, due amici d’infanzia molto diversi caratterialmente e nello stile di vita che conducono. Julián infatti è un eccentrico attore argentino e da anni risiede a Madrid. Tomás invece, madrileno di nascita, da tempo si è trasferito in Canada ed è un uomo molto responsabile e ligio al dovere. Quest’ultimo ...

