Napoli | due atalantini nel mirino

Treno Frecciarossa Trenitalia - da Brescia a Napoli soppresso i due macchinisti erano ubriachi fradici : La direzione di Trenitalia ha dichiarato che niente di simile era mai accaduto in precedenza. Che sia vero o meno che non fosse mai capitato, l’episodio che si è verificato a carico di uno dei convogli del servizio ferroviario italiano ha davvero dell’inverosimile. Il fatto è accaduto la mattina di domenica 28 aprile e si candida per entrare negli annali delle Ferrovie dello Stato, anche se non si tratta proprio di una storia ...

Stelle al Merito del Lavoro a due dipendenti di Poste Italiane di Napoli. : ... entrambi della provincia di Napoli ed impiegati in Poste Italiane, il prossimo 1° maggio saranno nominati presso la sala Newton a Città della Scienza "Maestro del Lavoro" dal Presidente della ...

Corbo : “Le parole di Ancelotti indicano il futuro del Napoli. Due azzurri intoccabili. E Insigne…” : Antonio Corbo commenta le parole di Ancelotti nel post gara di Frosinone-Napoli, nel suo editoriale per Repubblica ‘Il Graffio’: “Può sembrare solo una vittoria facile. Vale di più. Attenua le asperità del dibattito sulla stagione del Napoli. Annuncia la quarta qualificazione Champions consecutiva ed un piccolo record italiano: per dieci volte di fila il Napoli partecipa ad una coppa europea. Ma rivela anche squarci di ...

Pretendono 25 euro per una cartolina : due 18enni torinesi arrestati a Napoli : Volevano vendere una cartolina a 30 euro e quando hanno ricevuto un 'no' come risposta sono passati alle minacce. Per questo motivo sono finiti in manette due 18enni di Torino arrestati all'esterno ...

Un treno Frecciarossa Brescia-Napoli è stato soppresso perché secondo il capotreno i due macchinisti erano ubriachi : Il treno Frecciarossa 9604 delle 5:17 in partenza da Brescia e diretto a Napoli di domenica 28 aprile è stato soppresso in seguito alla segnalazione del capotreno, che aveva notato comportamenti insoliti da parte dei macchinisti. Un alcol test effettuato

Niccolò Ceccarini : “Il Napoli ha già deciso due mosse per il prossimo calciomercato” : Niccolò Ceccarini, giornalista ha rivelato alcune notizie riguardanti il prossimo mercato estivo del Napoli : “Ospina verrà sicuramente riscattato, un’operazione da poco più di 4 milioni di euro. A centrocampo Giuntoli sta lavorando su vari obiettivi. I nomi su cui si è concentrata l’attenzione sono Fornals del Villarreal, Valverde del Real Madrid, Almendra del Boca Juniors e Veretout della Fiorentina. In partenza c’è Diawara, che ...

Frosinone-Napoli - l’avversario : ecco la storia dei ciociari che affronteranno gli azzurri e i precedenti tra le due compagini : Domani alle ore 12.30 allo stadio Benito Stirpe di Frosinone si giocherà la partita tra ciociari e il Napoli. Non sono tantissimi i precedenti tra Frosinone e Napoli: sicuramente la vittoria per 1-2, con un meraviglioso gol di Trotta al ’90 che regalò un’insperata vittoria agli azzurri, nel campionato 2006-2007 è tra i ricordi più piacevoli per i tifosi. ecco la storia dei ciociari: Il Frosinone Calcio è una società calcistica ...

I convocati di Ancelotti per Frosinone-Napoli : out due big - c’è Albiol! : Frosinone-Napoli, i convocati di Ancelotti Seduta mattutina per il Napoli al Centro Tecnico di Castel Volturno. Gli azzurri preparano la gara contro il Frosinone per il “lunch match” della 34esima giornata di Serie A in programma allo Stadio Stirpe domani alle ore 12.30. La squadra, sul campo 2, ha iniziato la sessione di allenamento con attivazione a secco. Di seguito lavoro tecnico tattico a tutto campo. Chiusura con ...

Napoli - affitti a prezzi stracciati : blitz dei pm - due dirigenti nel mirino : Chi doveva pagare non ha pagato. E non lo ha fatto neppure negli ultimi due anni, dopo l'avvio delle prime indagini e delle prime richieste di chiarimenti da parte degli inquirenti, quanto basta...

Napoli - due nomi per il centrocampo : Come riporta Il Corriere dello Sport , ci sono due alternative in lizza per il centrocampo del Napoli : lo slovacco, quindi connazionale di Hamsik, Stanislav Lobotka del Celta Vigo, e lo spagnolo Pablo Fornals del Villarreal.

Ferrara in pensione due anni prima : il Tribunale di Napoli senza presidente da luglio : La domanda è arrivata a Roma qualche giorno fa. Dopo quattro anni e mezzo, il presidente del Tribunale di Napoli, Ettore Ferrara, lascia. Ha presentato una richiesta di pensione...

Diretta Napoli Atalanta / Streaming video e tv : Ancelotti vs Gasperini - che duello! : Diretta Napoli Atalanta Streaming video e tv, quote e risultate live del match della trentatreesima giornata del campionato di Serie A.

Napoli - due manifestazioni per la Liberazione : in marcia anche Fico : Cerimonie ufficiali e due manifestazioni a Napoli per le celebrazioni del 74esimo anniversario della Liberazione. Il presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico, sarà presente insieme alle ...

Napoli - due milioni di articoli pasquali sequestrati in negozi cinesi : Circa un milione e ottocentomila articoli pasquali, non sicuri, sono stati sequestrati a Cicciano, Napoli,, dalla Guardia di finanza del comando di Nola. In particolare, le fiamme gialle, nel corso di ...