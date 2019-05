Modena | con Salvini c' è anche Luca Toni | con lui al comizio sul palco

Luca Toni sul palco con Salvini a Modena : Sul palco del comizio elettorale di Matteo Salvini in piazza Matteotti a Modena è salito a fine intervento anche Luca Toni .L’ex attaccante, campione del mondo azzurro nel 2006, ha scambiato col leader della Lega una affettuosa stretta di mano e ha posato col vicepremier per un selfie.

Comizio di Salvini a Modena : lancio sassi - contestazioni - cariche della polizia e un ferito : Nuovi scontri a Modena nella zona di Novi Sad al presidio del collettivo Guernica e studenti organizzato per protestare contro la visita di Matteo Salvini in città: cariche delle forze dell'ordine su ...

