Milan | Caldara operato al ginocchio | stop di 5-6 mesi

calcioweb.eu

(Di venerdì 3 maggio 2019) Con una nota sul proprio sito internet, ilcomunica che “durante l’allenamento di ieri, in un forte scontro di gioco, Mattiaha riportato un trauma contusivo-distorsivo alsinistro. Oggi il calciatore, dopo opportuna valutazione clinico-strumentale, è stato sottoposto in artroscopia alla ricostruzione con tendine rotuleo del legamento crociato anteriore. L’intervento, eseguito dal Prof. Pier Paolo Mariani alla presenza del medico sociale rossonero Mario Brozzi, è perfettamente riuscito. I tempi di recupero sono stimati in 5-6“.SEGUI CALCIOWEB PER LE ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE Per le squadre –> Tutte le notizie sulL'articoloaldi 5-6CalcioWeb.

DiMarzio : #Milan, rottura del crociato per #Caldara: domani l’operazione ?? - SkySport : ? #UltimOra #Milan ?? #Caldara lascia l’allenamento in stampelle ? Per il difensore si teme un nuovo stop #SkySport - SkySport : ? #UltimOra #Milan Rottura del legamento crociato per #Caldara Per il difensore 5/6 mesi di stop Intervento chirurg… -