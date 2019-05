L' ira di Salvini contro i giudici di Bologna sui richiedenti asilo

Siri - l'ira di Salvini sui 5 Stelle : "Questa è una imboscata..." : Il riferimento è alla politica portata avanti dalla Lega che di fatto ha sottratto il palcoscenico ai 5 Stelle. I sondaggi parlano chiaro: il Carroccio continua a crescere e i grillini lottano per ...

Vittorio Feltri a L'Aria che tira - la verità sul voto : "I sondaggi dicono che Salvini è davanti - ma..." : "Agli italiani delle elezioni europee se ne fregano, non sanno neanche a cosa servano. Siamo tutti in attesa solo di una cosa". Bando ai formalismi, Vittorio Feltri va dritto al sodo. In collegamento con Myrta Merlino a L'Aria che tira, il direttore di Libero ammette che tra Lega e Movimento 5 Stell

Conte chiede dimissioni Siri - Luigi Di Maio : “Non esulto e Salvini non aprirà crisi di governo” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, commenta la decisione di Giuseppe Conte di pretendere le dimissioni di Armando Siri, sottosegretario leghista indagato per corruzione: "Non esulto, non è una vittoria". Di Maio, comunque, si dice certo che Salvini non aprirà una crisi di governo e rivolge un appello al suo alleato per continuare a lavorare insieme.Continua a leggere

Siri - Di Maio : Salvini non aprirà crisi - è persona di buon senso : Roma, 2 mag., askanews, - "Conosco Matteo Salvini e la Lega da 11 mesi, sono persone di buon senso e intelligenti", non credo "aprirebbero una crisi di governo su un sottosegretario indagato per ...

Gira su Facebook la foto di Pacciani pubblicata da Salvini : vecchia bufala? : Circola parecchio in queste ore su Facebook la foto che ci mostrerebbe un post di Salvini, nel quale il protagonista sarebbe Pacciani. Quello che è stato definito "Il mostro di Firenze" con iter processuale assai complesso e che ha visto morire il diretto interessato prima del secondo processo d'appello, sarebbe stato scelto dal social media manager del numero uno della Lega. Ebbene, prima di approfondire questa storia, vi dico subito che si ...

Migranti - madri adottive a Salvini : “Mio figlio bambino ‘confezionato’ dall’Africa sostituirà il suo odio con l’umanità” : “Mio figlio si chiama Leonardo, ‘confezionato’ dall’Africa e arrivato su un barcone quando aveva pochi mesi di vita”. Inizia così il videomessaggio registrato da Maria Elena Poderati, vicepresidente di Mamme per la pelle e indirizzato al ministro dell’Interno Matteo Salvini. L’associazione, che raccoglie famiglie adottive di tutta Italia, ha voluto mostrare i volti dei tanti bambini di origine africana ...

M5s - il delirio anti-Salvini tira in ballo l'antimafia : "Indagate sui soldi della Lega" : Non bastava il "caso Siri". Per provare a tenere sotto scacco la Lega e Matteo Salvini, adesso M5S cavalca anche l' ennesima inchiesta del settimanale L' Espresso sul conti del Carroccio. Come fa, dall' opposizione, il Pd. Quella dei pentastellati è la classica manovra a tenaglia: da una parte il pr

Povera Patria - battibecco Salvini-Cazzullo : "Lei me la tira - mi tocco". Il giornalista : "No - do notizie" : battibecco a Povera Patria tra Aldo Cazzullo e Matteo Salvini. Ospite nel programma di Raidue, il vicepremier è stato interpellato in merito al caso Siri, con il giornalista del Corriere – collegato dalla Spagna - che ne ha approfittato per ricordare i problemi avuti dalla Lega con la magistratura: “Il fondatore Bossi e il suo successore Maroni sono condannati, mentre Salvini ha avuto problemi con l’inchiesta per il sequestro di persona e ...

Salvini stufo delle giravolte del M5S : "Troppe seccature coi grillini..." : Matteo Salvini è stanco. Ormai non lo nasconde neppure più. Governare con i Cinque Stelle logora. "Il problema è che cambiano idea troppo spesso", dice il ministro dell'Interno alla Stampa. E non solo sul caso province, "corrozzoni" che Di Maio non vuole riesumare e che invece per il leghista ad oggi "non sono né carne né pesce". A preoccupare il Carroccio è il fatto che il Movimento abbia rivisto posizione "anche sulla flat tax, sull' ...

SALVINI - BACIO SAFFICO MATILDE E GAIA/ Foto e video virali 'chiediamo un selfie e...' : GAIA e MATILDE chiedono un selfie a Matteo SALVINI e si baciano davanti a lui: il gesto contro l'omofobia diventa virale, i commenti social.

Armando Siri - dietro le accuse spunta lo zampino degli uomini di Luigi Di Maio. L'ira di Matteo Salvini : Se gratti un po' la patina di atarassia con cui si è coperto ieri Matteo Salvini («Non rispondo sulle polemiche, oggi sono in modalità zen»), scopri che lui e i suoi, assai più che con i magistrati, è con i Cinque Stelle che ce l'hanno. I più pacati dicono che «se avevano dubbi su Siri, avrebbero do

Salvini e il bacio saffico di Matilde e Gaia. La foto 'trappola' è virale : Morale della favola, social,: i due big della nostra politica si sono lasciati. Pardon: defollowati. Come una coppia qualsiasi. A giovarne, almeno stando ai follower, il solito Salvini. Che, stando ...

"Salvini ha una mentalità fascista. La nostra Costituzione ispirata al 25 aprile. Lì c'era l'Italia e tu la riduci a rissa?" : "Il 25 aprile del 1945 mi trovavo nella mia terra, in Sicilia. Conoscevo la libertà già dal 1943, quando gli americani sbarcarono in Sicilia nella notte fra il 9 e il 10 luglio". Andrea Camilleri, intervistato da Servizio Pubblico racconta la sua Liberazione:"In quei giorni stavo incollato alla radio nella mia stanza a sentire le notizie su ciò che avveniva in Italia e nel mondo, perché capivo che nel giorno della ...