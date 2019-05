Left 4 Dead 3 si mostra in un misterioso Teaser Trailer | Annuncio in vista?

Left 4 Dead 3 : un leak di diverse immagini per il gioco Valve che probabilmente non diventerà mai realtà : Half-Life 3 è sicuramente il terzo capitolo più atteso tra quelli che Valve non sembra assolutamente intenzionata a creare ma non dobbiamo di certo scordarci gli altri due grandi nomi che probabilmente non verranno mai realizzati: Portal 3 e Left 4 Dead 3. Proprio quest'ultimo è il protagonista di un leak che è al centro di un video sicuramente molto interessante.Come segnalato da PCGamesN, lo YouTuber dietro al canale Valve News Network, Tyler ...

Il writer di Left 4 Dead e Portal Chet Faliszek fonda un nuovo studio insieme alla designer Kim Voll di Riot Games : L'ex writer di Valve Chet Faliszek ha da poco fondato un nuovo studio insieme a Kimberly Voll, ex designer di Riot Games. Il nuovo studio è Stray Bombay e a quanto sembra si occuperà di titoli focalizzati sulle esperienze condivise.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, Faliszek è famoso per aver lavorato sui vari episodi di Half Life 2, Portal, Left 4 Dead e Portal 2. In un comunicato pubblicato recentemente, Faliszek racconta di come un ...

Il writer di Left 4 Dead Chet Faliszek fonda un nuovo studio insieme alla designer Kim Voll di Riot Games : L'ex writer di Valve Chet Faliszek ha da poco fondato un nuovo studio insieme a Kimberly Voll, ex designer di Riot Games. Il nuovo studio è Stray Bombay e a quanto sembra si occuperà di titoli focalizzati sulle esperienze condivise.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, Faliszek è famoso per aver lavorato sui vari episodi di Half Life 2, Portal, Left 4 Dead e Portal 2. In un comunicato pubblicato recentemente, Faliszek racconta di come un ...