Farmaci | Aifa | “Stop all’uso del domperidone nei bimbi sotto i 12 anni”

Aifa lancia l'allarme - alcuni Farmaci portano all'invalidità : ritirati dal mercato : L' Aifa ha lancia to l'allarme per alcuni farmaci di uso comune che potrebbero portare ad effetti collaterali molto seri. I medicinali in questione sono quelli contenenti fluorochinoloni che potrebbero portare a "reazione avverse invalidanti, sia di lunga durata che permanenti, principalmente a carico del sistema nervoso e muscoloscheletrico". Aifa chiede il ritiro dall'uso comune di diversi farmaci Assumendo questi medicinali, nei casi più gravi, ...

Farmaci : Bayer riceve l’approvazione da AIFA per la rimborsabilità di rivaroxaban : Bayer annuncia l’approvazione da parte di AIFA per la rimborsabilità di rivaroxaban nel dosaggio di 10 mg in monosomministrazione giornaliera per la nuova indicazione terapeutica “trattamento della trombosi venosa profonda (TVP) e dell’embolia polmonare (EP) e prevenzione delle recidive di TVP ed EP nell’adulto” (Determina n. 460/2019 pubblicata in GU il 1° marzo 2019). Questa nuova indicazione è disponibile per i pazienti che hanno già ricevuto ...