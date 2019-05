Facebook è sempre più vicina a coniare la sua criptovaluta

wired

(Di venerdì 3 maggio 2019)(Getty Images)più vicino a realizzare il suo sistema di pagamento e di scambio di denaro in criptovalute. Lo riporta il Wall Street Journal, che afferma che la sezione dedicata agli affari economici della piattaforma di Mark Zuckerberg sta trattando con società finanziarie, esperti e siti di ecommerce per mettere in circolazione al più presto la sua moneta elettronica.Nelle intenzioni di, l’iniziativa denominata Project Libra dovrebbe portare alla creazione di una moneta digitale basata sulla tecnologia della blockchain, ma che potrebbe essere anche integrata ai servizi di Whatsapp, di proprietà dello stesso social network, per agevolare lo scambio di denaro in modo semplice con i contatti della rubrica. Lo scorso febbraio, inoltre, il New York Times affermava che la compagnia stava cercando di raggiungere circa un miliardo di dollari di ...

