Europee | l’ex campione del mondo Luca Toni sul palco con Salvini al comizio di Modena

Chi è Dino Giarrusso - l’ex de “Le Iene” candidato alle Europee dal M5s : Dino Giarrusso (foto: Vincenzo Livieri/LaPresse) I responsabili del programma televisivo Le Iene hanno scritto una nota sul sito della trasmissione per invitare Dino Giarrusso, il loro ex inviato oggi candidato al parlamento europeo con il Movimento 5 stelle, a smetterla di vestirsi come faceva un tempo. “Dino rimetti la divisa nell’armadio!”, si legge nell’intervento. “L’affetto resta, per carità, ma noi de Le Iene non c’entriamo nulla e ...

La commissione elettorale spagnola ha escluso l’ex presidente catalano Carles Puigdemont dalle prossime elezioni Europee : La commissione elettorale spagnola ha escluso l’ex presidente catalano Carles Puigdemont dalle prossime elezioni europee, alle quali si era candidato con la lista Junts per Catalunya – Lliures per Europa. Assieme a Puigdemont, sono stati esclusi anche l’ex ministro per la

Elezioni Europee - si candida la giornalista Rachel Johnson. La sorella dell’ex ministro Boris sostiene gli europeisti di Change Uk : La Brexit divide stati, partiti politici e ora anche famiglie. La giornalista Rachel Johnson infatti, sorella dell’ex ministro e capofila dei Tory pro-Brexit Boris, è pronta a scendere il campo con il neonato partito europeista Change Uk. L’annuncio è stato dato dalla stessa giornalista, volto noto di SkyNews e già attiva come militante anti-Brexit – tanto da spogliarsi per protesta in diretta tv (video) – al pari del padre Stanley e ...