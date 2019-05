Elezioni | 9 e 10 maggio Di Maio in Sicilia | tappa a Castelvetrano e Caltanissetta

Vittoria - oggi sorteggio scrutinatori per Elezioni europee 26 maggio : elezioni europee, oggi, giovedì 2 maggio, il sorteggio pubblico per gli scrutatori. Sarà effettuato alle ore 11, nella Sala San Giovanni di Palazzo Ia

SElezioni di Bolle per OnDance : ora a Napoli il 18 e 19 maggio : Una fila lunghissima aspettava domenica 28 aprile fuori dal Teatro degli Arcimboldi di Milano l'apertura delle Selezioni per i workshop che si terranno all'interno di OnDance, la grande festa della danza di Roberto Bolle che quest'anno replicherà a Napoli dal 18 al 19 maggio e a Milano dal 26 maggio al 2 giugno. Una moltitudine di ragazzi, giovani talenti dai 16 ai 23 anni, ordinati ed emozionati con il sogno negli occhi di poter incontrare e ...

Tribù – Europa 19 - parte il 2 maggio l’approfondimento di Sky per le Elezioni euroepee : Sovranisti ed europeisti, liberal e conservatori, pro euro e anti euro: i popoli europei sono sempre più divisi in Tribù che si incontrano e si scontrano. Tribù – Europa 19, l’approfondimento di Sky TG24 condotto da Fabio Vitale, al via giovedì 2 maggio alle 20.20, racconta l’Italia che si avvicina alle elezioni del 26 maggio, che saranno decisive in un’Europa mai così divisa. Il programma sarà in onda tutti i giorni dal martedì al venerdì ...

Elezioni Spagna : la sinistra vince - ultradestra in Parlamento. Rebus maggioranza - ecco le possibili alleanze : Il partito socialista spagnolo di Pedro Sanchez vince le Elezioni politiche, ma inizia il Rebus delle alleanze, perché i 123 seggi conquistati con il il 28,7% dei voti non bastano al premier uscente per governare. E non bastano neanche i 42 seggi dell'alleato Podemos. Sicuramente per governare Sanchez avrà bisogno anche del sostegno degli indipendentisti catalani e dei baschi. Seconda notizia della giornata elettorale spagnola, oltre alla tenuta ...

Elezioni Spagna - i socialisti vincono ma le urne non consegnano una maggioranza. Ultradestra di Vox irrompe in Parlamento : Il Partito socialista del premier uscente Pedro Sanchez è in testa, i popolari affondano, l’estrema destra di Vox entra in Parlamento per la prima volta nei 42 anni di storia della democrazia spagnola. Ma al di là di questi dati, le Elezioni politiche che hanno registrato un’affluenza boom del 73,3% (+6,9% sul 2016) non consegna alla Spagna una maggioranza chiara per formare il prossimo governo. Proprio gli indipendentisti catalani che hanno ...

