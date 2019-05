Channing Tatum nudo sotto la doccia | e la Rete impazzisce

Channing Tatum nudo sotto la doccia : fan in delirio : Channing Tatum è stato eletto tra i sex symbol del nostro tempo. L'attore, ballerino ed ex modello americano ha conquistato il pubblico femminile con la sua interpretazione di Magic Mike al cinema, ...

Channing Tatum si è spogliato completamente dopo aver perso una partita contro Jessie J : La foto ti farà cadere la mascella The post Channing Tatum si è spogliato completamente dopo aver perso una partita contro Jessie J appeared first on News Mtv Italia.

MotoGp – Un tifoso speciale per Valentino Rossi in Texas : Channing Tatum al fianco del Dottore ad Austin [FOTO] : Channing Tatum fa il tifo per Valentino Rossi ad Austin: l’attore statunitense al fianco del Dottore dopo le qualifiche del Gp texano Sono andate in scene ieri sera, dopo diversi rinvii e tanta preoccupazione a causa del cattivo tempo, le qualifiche del Gp di Austin. Marc Marquez ha conquistato la pole position, sul circuito texano, lasciandosi alle spalle Valentino Rossi e Crutchlow. Periodo roseo per il Dottore, che dopo il podio ...