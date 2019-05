Caso Siri | Salvini a Conte | ' Mi sfidi sulle tasse | non sulla fantasia'

Caso Siri. Salvini : "Non ho tempo per beghe e polemiche" : Queste questioni, riferendosi al Caso Siri, magari alla gente interessano anche relativamente, ma come governo poi abbiamo anche da prendere provvedimenti, dare risposte sull'economia, sulla sanità, ...

Salvini su Caso Siri : 'Conte mi sfidi sulle tasse - non sulla fantasia' : 'Ci aspettiamo che non si arrivi al voto, ci aspettiamo un gesto di maturita' politica che finora purtroppo non c'e' stato da parte della Lega: che Siri faccia un passo indietro prima del Consiglio ...

Caso Siri - Salvini a Conte : "Mi sfidi sulle tasse" : All’indomani delle parole di Giuseppe Conte, presidente del Consiglio che ha chiesto le dimissioni del sottosegretario Armando Siri, Matteo Salvini replica durante un comizio in piazza. Il ministro dell’Interno e vicepremier è impegnato nel suo tour elettorale in Emilia Romagna ed a Fidenza (Parma) è salito sul palco per parlare ai cittadini del luogo. "Siri? Non ho tempo per beghe e polemiche, chiedetelo a Conte - ha dichiarato ai ...

Salvini sul Caso Siri : Conte mi sfidi sulle tasse non su fantasie : "Mi occupo di tasse, sicurezza, droga, immigrazione. Non ho tempo per beghe e polemiche. Io lavoro". Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha replicato ai giornalisti che gli hanno chiesto un commento sulla decisione del premier Giuseppe Conte di proporre al prossimo Cdm la revoca della nomina del sottosegretario leghista Armando Siri. "Non ho tempo da perdere in polemiche. Gli italiani - ha ribadito - mi chiedono meno ...

Caso Siri - Salvini 'Conte mi sfidi sulle tasse - non sulla fantasia'. Giorgetti 'Il governo ha i suoi problemi' : ... Alfonso Bonafede : 'Il Caso Siri non scuote il governo, perché il governo deve essere concentrato su quello che interessa ai cittadini, sulla possibilità di rilanciare l'economia e dare lavoro a ...

Se il Caso Siri rischia di spaccare il consiglio dei ministri : Armando Siri, a sinistra, al momento del giuramento da sottosegretario, il 13 giugno dello scorso anno (Foto: Luigi Mistrulli/Ipa) Ieri il capogruppo della Lega alla Camera dei deputati, Riccardo Molinari, per rispondere alla decisione di Giuseppe Conte di revocare le deleghe al sottosegretario Armando Siri indagato per corruzione dalla procura di Roma, ha detto che “il premier si assumer la responsabilità di questa scelta. È un precedente molto ...

Salvini sul Caso Siri : "Conte mi sfidi sulle tasse - non sulla fantasia" : “Conte mi sfida sul caso Siri? sfidiamoci sulle tasse, su qualcosa che interessa gli italiani, non sulla fantasia”, risponde così Matteo Salvini a chi gli chiede della posizione di Conte su Armando Siri, il sottosegretario leghista indagato per corruzione. Dopo giorni di impasse il premier ha annunciato che al prossimo Consiglio dei ministri proporrà le dimissioni del fedelissimo del ministro ...

Caso Siri - Matteo Salvini polemizza con Conte : “Non perdo tempo in polemiche - mi sfidi su tasse” : Il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, polemizza con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sul Caso Siri: "Non ho tempo per beghe e polemiche. Io lavoro, vedo che qualcuno ha tempo da perdere polemizzando su altro, non sono io". E rivolgendosi a Conte aggiunge: "Mi sfidi sulle tasse che interessano agli italiani non sulla fantasia, altre polemiche non mi interessano”.Continua a leggere

Toninelli sul Caso Siri : speriamo non si voti in consiglio dei ministri : Noi abbiamo bisogno della fiducia degli italiani, che ultimante la politica aveva perso. Lui non avrebbe potuto lavorare sereno al mio ministero, che incuba il 40% degli investimenti, e non sono ...

Caso Siri.Toninelli : ora passo indietro : 9.40 "Non è una vittoria né una sconfitta di alcuno.Non si può gioire quando un membro del governo viene giustamente invitato a dimettersi e dico giustamente perché mi spiace per lui e la sua famiglia, ma vanno tutelate le istituzioni e l'immagine del Governo del cambiamento che ha bisogno della fiducia e del consenso degli italiani che la politica aveva perso".Così Danilo Toninelli commentando su Radio 24 il Caso Siri. "Speriamo non serva un ...

Caso Siri - Conte : 'Si deve dimettere' : Al Movimento, invece, chiede di ' non approfittare di questa soluzione per cantare una vittoria politica che calpesterebbe i diritti di una persona'. Poi, ai giornalisti, l'ultimo invito a 'non ...

I giornali raccontano alcuni retroscena sul Caso Siri : Siri è già un ex sottosegretario? C'è già chi la vede così. Francesco Verderami, sul Corriere della Sera, per esempio. “Avrà una settimana di tempo per dimettersi e togliere così Salvini dall'angolo in cui si è cacciato, evitando al vicepremier l'onta di un Consiglio dei ministri in cui dovrebbe scegliere se assecondare la revoca del suo rappresentante nel governo o aprire la crisi per difenderlo”. Ma è già crisi di governo? E chi la aprirà per ...

Il Caso Siri - Conte : «Si deve dimettere ora» : Il premier: «Al prossimo Consiglio dei ministri porrò la mia proposta di revoca del sottosegretario». Il sottosegretario della Lega: sono innocente, se i pm non mi ascoltano entro 15 giorni mi dimetto