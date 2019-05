Bari | cane sbranato dai cinghiali È allarme in città

ilgiornale

(Di venerdì 3 maggio 2019) Emanuela Carucci A lanciare l'un gruppo di veterinari dell'"Ospedaletto San Paolo". Timori per la pubblica incolumità, soprattutto dei bambini" Mi sa che è meglio che tutti sappiano, che tutti vedano! Stanotte, aggressione da, sempre più affamati! State attenti, voi i vostri cani ed i vostri bimbi. Io ed i miei colleghi, non credo avessimo visto mai nulla di simile!!!!".Sono queste le parole d'che un gruppo di veterinari della clinica "Ospedaletto San Paolo" diha pubblicato sulla sua pagina Facebook insieme ad alcune immagini raccapriccianti.Unè stato letteralmenteda un branco di cinchiali affamati che si aggira in. Purtroppo per l'animale non c'è stato nulla fare. Le interiora erano completamente fuoriuscite e inutili sono stati i soccorsi veterinari.Questodiventa così il simbolo dell'emergenza. Se ne ...

