Ultime Notizie Roma del 02-05-2019 ore 20 | 10

(Di giovedì 2 maggio 2019)dailynews radiogiornale appuntamento con informazioni Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno buona politica in apertura Le province sono uno spreco inutile malati di Amarcord per farle ritornare così Luigi Di Maio presentando il programma europeo del MoVimento 5 Stelle chi le vuole si trova un’altra le app su Siri dichiara il movimento non arretra sulla questione morale per la ministra della pubblica amministrazione Giulia Bongiorno Le province sono in una situazione ibrida La verità è che si è fatto finta aggiunto di non sono state eliminate bisogna fare una scelta ridare fiato poi eliminarle del tutto vs riduzione nella chiesa dei Nostra Signora di Fatima del quartiere super a San cristobal durante la messa da parte di una quarantina di militari della Guardia Nazionale che hanno anche lanciato lacrimogeni tra i fedeli in Venezuela la denuncia arriva da un ...

