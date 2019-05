Tema scuro su tutti i siti web in arrivo su Google Chrome

Google compie un altro piccolo passo verso il Tema scuro di Android : l’app Calcolatrice vira verso il nero : Pian pianino, applicazione dopo applicazione, il tanto atteso tema scuro di Android inizia ad intravedersi all'orizzonte L'articolo Google compie un altro piccolo passo verso il tema scuro di Android: l’app Calcolatrice vira verso il nero proviene da TuttoAndroid.

Google Chrome Android : Tema scuro ufficiale - come installarlo e vantaggi : Google Chrome Android: tema scuro ufficiale, come installarlo e vantaggi Dopo aver effettuato i primi test, nella versione Google n°73, l’azienda ha rilasciato il tema scuro. Il Dark theme è ufficiale su Chrome per il sistema operativo Android. A partire da Android Q il tema dovrebbe essere ufficialmente integrato nel OS. Chrome è il primo motore di ricerca ad adottare il tema scuro che nei mesi è diventato molto utilizzato. Ma come si ...

Come attivare il Tema scuro di Chrome : Contrariamente a quanto permettono Edge e Firefox, Chrome non ha mai disposto di un vero e proprio tema scuro di default. Tuttavia è possibile mettere una pezza a questo problema, infatti in questa guida andremo leggi di più...

Google App : in arrivo consigli intelligenti - Tema scuro ed allenamento “face match” : Tante novità nell'ultimo teardown dell'apk dell App Google, che integra nuove funzioni ed indizi su altre future: tema scuro, allenamento del riconoscimento del volto e tanto altro. L'articolo Google App: in arrivo consigli intelligenti, tema scuro ed allenamento “face match” proviene da TuttoAndroid.

WhatsApp : in sviluppo il Tema scuro : L’app di messaggistica istantanea, WhatsApp, potrebbe presto ricevere l’introduzione del tema scuro per i suoi utenti Android. Aggiornamento grafico La notizia dell’aggiornamento e dell’introduzione del tema scuro arriva da WABetaInfo, fonte affidabile per quanto concerne i rumor e gli aggiornamenti di WhatsApp. Nell’articolo sono inseriti alcuni screenshot di questa modalità, tenendo però a puntualizzare che ancora non è disponibile nemmeno nel ...

ONE UI Dark Icon Pack S10 offre le icone dell’interfaccia Samsung One UI a Tema scuro : ONE UI Dark Icon Pack S10 è un'applicazione che permette di personalizzare smartphone e tablet con un pacchetto di Icone dell'interfaccia Samsung One UI. L'Icon Pack offre oltre 5100 Icone di alta qualità perfettamente mascherate caratterizzate da colori scuri e da un design semplice e creativo, con numerose Icone alternative e aggiornamenti frequenti, inoltre include una raccolta di oltre 250 sfondi stock e personalizzati con il supporto ...

G-Pix applica un Tema scuro in stile Android 9 Pie sui dispositivi Huawei e Honor con EMUI 5/8/9 : Android 9 Pie ha portato numerosi miglioramenti, tuttavia l'interfaccia presenta colori vivaci ed elementi bianchi. Per gli utenti che preferiscono i temi scuri, in modo particolare i possessori di dispositivi AMOLED, è presente nel Play Store l'app G-Pix, un'applicazione che permette di applicare un tema scuro in stile Android 9 Pie sui dispositivi Huawei e Honor con EMUI 5, 8 oppure 9. L'articolo G-Pix applica un tema scuro in stile Android 9 ...

Tutti i device Huawei e Honor col Tema scuro di Android Pie - link al download : I dispositivi Huawei e Honor sono una bomba, e non hanno certamente bisogno di presentazioni: ce n'è per Tutti i gusti, dagli entry-level ai medio gamma, passando naturalmente per i top veri e propri, che qualcuno però potrebbe non preferire per il prezzo di listino, non di certo paragonabile a quello di un portatile appartenente ad un'altra fascia di mercato (ce ne sono di più cari, ma capiamo anche quelli che non intendono spendere certe cifre ...

Come attivare Tema scuro su Facebook Messenger (Dark Mode) : In questa nuova guida andremo a scoprire insieme Come attivare tema scuro su Facebook Messenger e procedere con l’attivazione seguendo dei passaggi davvero semplici, validi sia per Android che per iOS. Premessa Almeno per il leggi di più...