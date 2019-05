Oroscopo 8 maggio : acquisti per Pesci - amore in calo per Toro - Vergine distaccata : Mercoledì 8 maggio ci sarà Venere a brillare per la Bilancia, anche se dovrà necessariamente prima dare ascolto alla testa e poi al cuore per evitare delusioni. Il Capricorno dovrà fare molta attenzione ad un ex che vorrebbe riprendere il rapporto. Complicità e amore illumineranno la giornata del Sagittario. Meglio Acquario e Pesci, anche sul piano economico. Di seguito, le previsioni per tutti i 12 segni dello zodiaco. L'Oroscopo di mercoledì 8 ...

L'oroscopo del giorno 3 maggio primi sei segni : ottimo venerdì di fine settimana per Pesci : L'oroscopo del giorno venerdì 3 maggio 2019 è pronto a sindacare sull'andamento di questo finale di settimana, positivo o negativo che sia. Quest'oggi attenzione tutta incentrata verso i simboli astrali facenti capo a Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. In analisi esclusivamente il probabile evolversi dei settori della vita quotidiana relativi al lavoro e all'amore: ansiosi di sapere come andrà la giornata di venerdì 2 ...

Oroscopo 7 maggio : Pesci litigioso - malumore per Acquario e Ariete : Molti malumori si affollano fra i segni zodiacali per martedì 7 maggio. Primi fra tutti l'Ariete, l'Acquario e la Bilancia che sono arrabbiati a causa di qualche problema nei sentimenti e del lavoro che si fa sempre più faticoso. Non è proprio giornata adatta per l'amore, come infatti dimostrano le previsioni della Vergine e del Leone, mentre i Gemelli si dimostrano ancora molto incerti. L'Oroscopo di martedì 7 maggio dall'Ariete alla ...

Oroscopo settimana dal 6 al 12 maggio : incertezze per Bilancia - Pesci emotivi : In questa settimana dal 6 al 12 maggio Venere è dalla parte del Sagittario, mentre l'opposizione con l'Ariete rende quest'ultimo segno piuttosto instabile dal punto di vista amoroso, e lo stesso vale per la Bilancia. Se il Capricorno vorrà tanto eros, il Gemelli e la Vergine non sono disposti a fare dei passi avanti, o perlomeno non a cuor leggero. L'Oroscopo settimanale dall'Ariete alla Vergine Ariete: l'ambito amoroso è piuttosto turbolento. ...

L'oroscopo del giorno 1° maggio - 2^ sestina : inizio mese favoloso per Scorpione e Pesci : L'oroscopo del giorno di mercoledì 1 maggio 2019 mette le mani avanti in merito alla bontà delle attuali previsioni, soprattutto per quanto riguarda l'amore e il lavoro. In base a quanto appena affermato, ad avere massima attenzione da parte delle stelle, opportunamente ben descritti nell'articolo di oggi saranno solo due segni. Curiosi di appurare chi, tra Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, potrà contare ...

L'oroscopo di domani 30 aprile : Pesci allegro - soddisfazioni lavorative per Vergine : L'oroscopo di martedì è ricco di opportunità e di energia positiva. Le previsioni astrologiche dedicate alle sensazioni amorose e alle opportunità professionali di ciascun simbolo zodiacale sono cariche di sorprese, tutte da cogliere al volo per conquistare benessere e felicità. Astri e oroscopo di martedì dall'Ariete alla Vergine Ariete: amate le situazioni nuove e vi lascerete stimolare dalle novità, vivendole con un'apertura mentale unica. ...

Oroscopo giovedì : soprese per Acquario e Pesci - tensione per Cancro e Bilancia : Nella giornata di giovedì 2 maggio, vedremo della stanchezza nei segni zodiacali dell'Ariete, del Toro e del Cancro, dopo un primo maggio piuttosto sfiancante, complici la Luna e il pianeta Mercurio. Al contrario, sarà una giornata ricca di soprese per i Pesci e per l'Acquario. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni dell'Oroscopo in questa seconda giornata di maggio. Previsioni Oroscopo giovedì 2 maggio 2019 segno per segno Ariete: ...

L'oroscopo di domani 29 aprile : Acquario tenace - Pesci irritabile : L'oroscopo dedicato alla giornata di lunedì elargisce delle dritte utili per iniziare la settimana alla grande. Le previsioni astrali fortunate diventano così complici di ciascun segno zodiacale e indicano una strada per raggiungere la felicità e la soddisfazione professionale. Previsioni astrali fortunate dall'Ariete alla Vergine Ariete: l'amore è presente nel vostro cuore, ma non riuscite a esternarlo. Sarete molto riflessivi nelle relazioni, ...

Oroscopo 3 maggio : instabilità per Sagittario e Acquario - lavoro extra per Pesci : maggio è alle porte e la situazione sentimentale per molti si sta scuotendo notevolmente. La Bilancia e l'Ariete decideranno di trascorrere una giornata per renderla al meglio, mentre lo Scorpione e i Pesci andranno avanti con il loro lavoro sia per il proprio successo che per essere di ausilio ai colleghi. Il Capricorno sarà bersagliato da dubbi che risolverà presto. Di seguito, le previsioni per tutti i segni dello zodiaco. L'Oroscopo ...

L'oroscopo del giorno 29 aprile da Bilancia a Pesci : ottimo lunedì per Capricorno : L'oroscopo del giorno lunedì 29 aprile: per questo inizio settimana, in evidenza quattro fortunatissimi segni, pronti a spartirsi la "torta della fortuna" del prossimo lunedì. In merito alle novità astrologiche, in arrivo un transito davvero speciale: l'ingresso della Luna in Pesci a partire dalle ore 00:11 della notte. D'obbligo in questo caso sottolineare la bella posizione in classifica per il segno d'acqua appena citato, meritevole ...

L'oroscopo di domani 27 aprile : Scorpione irascibile - Pesci mistico : L'oroscopo dedicato alla giornata di sabato si avvale del calcolo delle effemeridi astrali per aiutare i segni zodiacali a raggiungere una felicità tanto desiderata. Le seguenti previsioni astrologiche saranno il risultato delle sensazioni dettate dal destino. L'oroscopo della fortuna dall'Ariete alla Vergine Ariete: Venere e Mercurio continuano a incrociare le loro energie e vi impegnerete molto per migliorare il rapporto di coppia, cercando un ...

Oroscopo 1° maggio : Scorpione disponibile - Pesci impigrito : La giornata del primo maggio sarà purtroppo una giornata di lavoro per moltissimi, ma molti si lasceranno scoraggiare troppo, come la Bilancia e l'Ariete. Il malcontento in alcuni casi potrebbe intaccare altri ambiti al di fuori del lavoro, come nel caso del Toro e del Gemelli, mentre ci sono segni che dal luogo di lavoro possono trovare delle opportunità vantaggiose come lo Scorpione e il Leone. Di seguito, le previsioni di tutti i segni dello ...

Oroscopo della settimana dal 29 aprile al 5 maggio - 2^ sestina : pagelle - Pesci 'voto 10' : L'Oroscopo della settimana dal 29 aprile al 5 maggio 2019 è pronto a catturare la nostra attenzione svelando in anteprima le pagelle, le stelline e le previsioni zodiacali per gli ultimi sei segni. In evidenza in questo contesto quindi i soli segni appartenenti alla cordata facente capo a Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. In primo piano in questo contesto, come anticipato nei titoli di apertura, i fortunatissimi ...

Oroscopo della settimana dal 29/04 al cinque maggio - 2^ sestina : pagelle - Pesci 'voto 10' : L'Oroscopo della settimana dal 29 aprile al 5 maggio 2019 è pronto a catturare la nostra attenzione svelando in anteprima le pagelle, le stelline e le previsioni zodiacali per gli ultimi sei segni. In evidenza in questo contesto quindi i soli segni appartenenti alla cordata facente capo a Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. In primo piano in questo contesto, come anticipato nei titoli di apertura, i fortunatissimi ...