TelevideoRai101 : Narcotizza figlio per ucciderlo,fermata - notizie_venezia : ANSA Veneto: Narcotizza figlio 5 anni per ucciderlo - AnsaVeneto : Narcotizza figlio 5 anni per ucciderlo. L'aveva portato via in auto annunciando che si sarebbe suicidata #ANSA -

Una donna ha imbottito di narcotici ildi 5 anni con l'intento die poi suicidarsi e per fortuna è stata bloccata prima di completare il suo piano. E' accaduto la notte tra il 29 e il 30 aprile scorsi. La donna,padovana,è stata intercettata dai carabinieri e arrestata in flagranza per tentato omicidio aggravato. Ad avvisarli i familiari ai quali lei aveva inviato messaggi vocali annunciando le sue intenzioni.La donna è stata portata in una struttura psichiatrica; ilè in ospedale,ma fuori pericolo.(Di giovedì 2 maggio 2019)