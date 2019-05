Gol capolavoro o barriera fuori posto? La rete di Messi contro il Liverpool vista da qui toglie ogni dubbio : Nella semifinale di Champions League, gara di andata, il Barcellona ha battuto in casa il Liverpool per 3 a 0. Lionel Messi ha realizzato due gol, tra cui uno, spettacolare, su punizione. Più di una persona, però, più che sulla prodezza dell’argentino ha puntato il dito contro la difesa schierata male in barriera. Questo video, con la prospettiva di fronte e alle spalle di Messi, fuga ogni dubbio. Video Twitter L'articolo Gol capolavoro o ...

Messi - non solo gol ma anche un’intervista da 10 e lode : Strepitosa prestazione di Messi ieri sera nella semifinale di Champions tra il Barcellona e il Liverpool. Un’ulteriore consacrazione, se ce ne fosse stato bisogno, del genio del calciatore argentino. Pensiamo alla punizione che ha tirato: una parabola perfetta e imprendibile che ha fatto esultare anche chi non è un estimatore della pulce. Ma quello che ha davvero lasciati estasiati è stata la sua intervista nel post partita. Subito dopo il ...

Zoff : 'Messi fenomeno - ma terzo gol colpa di Alisson' : Per 'parare' la super punizione di Lionel Messi, quella del 3-0 del Barcellona al Liverpool, Alisson avrebbe dovuto spostare la barriera almeno 20 centimetri più a destra posizionando i difensori con ...

Il primo gol di Messi con il Barcellona : magia su assist di Ronaldinho : Era il primo maggio 2005 quando un giovanissimo Leo Messi, appena 17enne, firmava nella partita di Liga contro l'Abacete il suo primo gol ufficiale con il Barcellona, su assist di Ronaldinho. A ...

Barcellona-Liverpool - Balotelli dopo il gol di Messi : 'Altro che CR7' : Un capolavoro che ha fatto il giro del mondo: da Rio Ferdinand a Mario Balotelli, ecco come ex calciatori e colleghi di Messi hanno reagito all'ennesima meraviglia del cinque volte vincitore del ...

Barcellona - Messi : 'Gol spettacolare - ma ho avuto fortuna' : 'È vero, potevamo segnare di più, e non è finita. Ma dobbiamo essere felici di questa partita': Leo Messi, grande protagonista del 3-0 al Liverpool nella semifinale d'andata di Champions, sembra non ...

L’esultanza di Ferdinand e Lineker fa discutere : al gol di Messi esplodono di gioia [VIDEO] : Fa discutere quanto accaduto ieri sera al 3-0 di Messi tra Barcellona e Liverpool, semifinale d’andata di Champions League. Gli ex calciatori inglesi Rio Ferdinand e Gary Lineker, in cabina di regia in qualità di opinionisti per la TV BT Sport, sono infatti letteralmente esplosi di gioia alla punizione del calciatore argentino, come dimostra il video in basso. In tanti si sono posti la domanda: è semplice ammirazione per una rete ...

Highlights Barcellona-Liverpool 3-0 : VIDEO - gol e sintesi. Punizione capolavoro di Messi : Il Barcellona ha sconfitto il Liverpool per 3-0 nella semifinale d’andata della Champions League, i Campioni di Spagna hanno ipotecato la qualificazione all’atto conclusivo del massimo torneo continentale grazie a una rotonda vittoria contro la compagine catalana propiziata dai suoi uomini di lusso: Suarez ha sbloccato il risultato, poi Messi si è scatenato con una doppietta condita da una magia su Punizione che lo ha lanciato verso ...

Barcellona-Liverpool 3-0 : gol di Suarez - doppietta di Messi e palo di Salah : Non sarà il Barça totale di Guardiola e nemmeno quello "bailado" di Luis Enrique, con Neymar e Dani Alves, che portò per l'ultima volta la Champions in Catalogna. Ma questo di Valverde è un Barcellona ...

Barcellona-Liverpool - Messi ammonisce : “non è ancora finita. Il gol su punizione? Fortunato perchè…” : Il numero 10 blaugrana ha analizzato il match del Camp Nou, sottolineando come ci sia ancora un ritorno da giocare Un 3-0 che non ammette repliche, che mette il Barcellona con un piede e mezzo in finale di Champions League. Liverpool annichilito al Camp Nou, distrutto da un Lionel Messi formato maxi capace di piazzare una doppietta super che gli vale il traguardo dei 600 gol in carriera. AFP/LaPresse Una serata da ricordare, che non deve ...

Messi da urlo in Champions : a quota 600 gol come Cristiano Ronaldo : Marco Gentile Lionel Messi si conferma un fuoriclasse assoluto e con la doppietta realizzata contro il Liverpool è salito a quota 600 gol con il Barcellona, come il suo collega-rivale Cristiano Ronaldo Lionel Messi non ha disputato di certo la sua partita più bella con la maglia del Barcellona, ma la serata di questa sera se la ricorderà a lungo dato che con la doppietta rifilata al Liverpool, in semifinale di Champions League, lo ...

Messi sempre più nella storia : gol numero 600 con il Barcellona : Si è conclusa la seconda semifinale valida per la Champions League, grande spettacolo nella gara tra Barcellona e Liverpool, successo per 3-0 dei blaugrana che si avvicinano sempre di più alla qualificazione in finale. Il grande protagonista è stato l’attaccante Leo Messi, l’argentino protagonista di una doppietta, in particolar modo magia su calcio di punizione, partita comunque buona per il Liverpool che ha giocato con grande ...

LIVE Barcellona 3-0 Liverpool - Champions League 2019 in DIRETTA : il gol di Suarez e la doppietta di Messi stendono il Liverpool nell’andata delle semifinali : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Barcellona-LIVErpool, semifinale d’andata della Champions League 2018-2019. Al Camp Nou stasera vanno in scena i primi novanta minuti della sfida tra quelle che sono probabilmente le due grandi favorite per alzare nel cielo di Madrid la coppa “dalle grandi orecchie”. Il Barca ha appena festeggiato la conquista della 26esima Liga della sua storia al termine di una stagione in cui i ...